¡Sin precedentes! Desde enero de 2025 hasta julio de 2026, se confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a cerca de 18.000 personas en Nueva Jersey. Esta cifra fue difundida en un análisis de datos federales realizado por NorthJersey.com, en colaboración con el Deportation Data Project.

Con esta información, se evidencia la actividad del ICE en el estado durante este período, revelando el enfoque principal en la aplicación de las leyes de inmigración en el país. AQUÍ más detalles.

18.000 personas fueron arrestadas por ICE en Nueva Jersey entre enero de 2025 y julio de 2026

Según lo expuesto por northjersey.com, en el periodo de 2025 a 2026, se realizaron 9.103 arrestos, con aproximadamente 8.700 adicionales en los primeros siete meses de 2026 , abarcando 324 municipios del estado.

Un aspecto notable es que la mayoría de los detenidos no contaba con antecedentes penales. En enero de 2025, el 36% de los arrestados tenía condenas previas, cifra que se redujo drásticamente al 13% para julio de 2026, con un 15% de los detenidos enfrentando cargos pendientes.

Entre los arrestados se encuentran los solicitantes de asilo, personas casadas con ciudadanos estadounidenses y cerca de 200 menores de edad. Las ciudades de Newark, Elizabeth y Mount Laurel destacaron por concentrar la mayor cantidad de detenciones, en parte debido a la cercanía de oficinas de ICE y tribunales de inmigración, donde los migrantes asisten a citas programadas.

Ya no importan los antecedentes de una persona inmigrante

ICE lleva a cabo detenciones de individuos sin antecedentes penales en el marco de las políticas migratorias establecidas para 2026. Según estas normativas, cualquier persona que se encuentre en el país sin un estatus legal o que cuente con una orden de deportación puede ser arrestada, independientemente de si ha cometido algún delito o si enfrenta cargos pendientes.

Esta situación ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que tales medidas afectan a personas inocentes y agravan la incertidumbre en las comunidades migrantes.