Zinedine Zidane: "Es más difícil ganar la Liga que la Champions" [VIDEO]

En horas de la mañana se comunicó el Real Madrid mediante la voz del DT Zinedine Zidane, dándole valor al partido de mañana ante Barcelona por todas las pasiones que despierta. Aparte se refirió por enésima vez al famoso ‘pasillo’ para el “cuadro culé”.

¿Comó están los ánimos ante el clásico?

"Buena tensión y buen resultado, nos encontramos bien y preparados para el partido de mañana".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Champions League: Guardiola elogió al Real Madrid de Cristiano Ronaldo

¿Pasillo o detalle hacia Andrés Iniesta?

"El detalle, como dije el otro día, es que es un jugador que admiramos, que no es un jugador cualquiera, lo que es como persona lo sabemos todos. Le saludaremos, le felicitaremos y le daremos suerte para su futuro".

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid confirmó a su primera baja para el clásico ante Barcelona

¿Por qué tanto rechazo al pasillo?

Yo no soy quién para decidir que no quiero hacer el pasillo, ellos no lo hicieron. Nosotros, con respeto, no lo vamos a hacer porque no lo hicieron. Lo más importante es que respetamos lo que ha hecho el Barcelona, ganar la Liga que para mí es lo más bonito y lo más complicado.

¿Se va rotar en este partido?

"Tenemos un partido que no va a cambiar la clasificación, pero queremos jugar bien y hacer todo lo posible para ganar. Con los jugadores tocados, si se resienten, no jugarán. Tenemos muchas opciones para suplirlos. Varane e Isco está en principio para viajar".

EL DATO:

Zinedine Zidane mandaría a lo mejor de su mejor equipo en el clásico incluído Cristiano Ronaldo.