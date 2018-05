Juventus y Milan chocan en partidazo por la gran final de la Copa Italia

Juventus y AC Milan se medirán este miércoles en el Estadio Olímpico de Roma por la gran final de la Copa Italia en un duelo no apto para cardíacos. El partido se transmitirá EN VIVO ONLINE EN DIRECTO desde las 2.00 p.m. (hora peruana) por señal de DIRECTV y por Libero.pe.

El cuadro de la ‘Vecchia Signora’ venció el fin de semana a Bologna por 2-0 y solo un milagro haría que no se proclame nuevamente campeón de la Serie A. Massimiliano Allegri confía en la dupla argentina Dybala-Higuaín en el ataque y pondrá desde el arranque al brasileño Douglas Costa, que se ha mejorado en las últimas fechas.

Los ‘Rossoneri’ han tenido un buen 2018 con pocas derrotas desde Gennaro Gattuso asumió el mando del club. Sin embargo, no han ganado ningún título y solo aspiran a clasificar a la Europa League. El popular ‘Rino’ anunció que la Copa Italia es como el “Mundial” para el Milan; por lo que darán lo mejor para obtener el trofeo.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Juventus: Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Pjanic, Khedira, Matuidi; Dybala, Douglas Costa e Higuaín.

AC Milan: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Calhanoglu y Cutrone.

HORARIOS DEL JUVENTUS VS. MILAN

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.00 p.m. .

Estados Unidos: 2.00 p.m. (ET) / 11.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8.00 p.m.

CANALES DEL JUVENTUS VS. MILAN

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: ESPN no Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Francia: Eurosport France, Eurosport Player France

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN, LAOLA1.TV

Italia: RAI Uno, RAI Play

Países Bajos: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Reino Unido: NOW TV, Sky Go UK, Sky Sports Football, SKY GO Extra

Estados Unidos: fuboTV, GOLTV, GolTV Espanol

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela