AC Milan se juega el pase a la Europa League este sábado ante Hellas Verona en la Serie A

AC Milan y Hellas Verona se verán las caras este sábado 5 de mayo en el Estadio San Siro en un partidazo correspondiente a la jornada 36 de la Serie A. El palpitante choque se desarrollará desde las 11.00 a.m. (hora peruana) y se transmitirá EN DIRECTO EN VIVO ONLINE por señal de FOX SPORTS.

El conjunto dirigido por Gennaro Gattuso se ubica en la séptima puesto con 57 puntos y urge sumar otra victoria para alcanzar un cupo a la próxima edición de la Europa League. Y es que Atalanta se encuentra un peldaño más arriba y posee un punto más que los 'Rossoneri'; por lo que también deben ganar para no perder la clasificación al torneo mencionado anteriormente.

Los de Verona están a un paso de descender y vienen de perder por cuarta vez consecutiva por 3-1 ante el Spal, rival directo en la lucha por la baja. El cuadro visitante tiene 25 puntos y se encuentra a seis del antepenúltimo lugar a falta de tres fechas por terminar el campeonato italiano; solo un milagro los salvará e irá por todo en Milán.

ALINEACIONES PROBABLES

AC Milan: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodríguez; Locatelli, Kessié, Bonaventura; Suso, Calhanoglu y Cutrone.

Hellas Verona: Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Zuculini, Romulo, Valoti; Cerci, Verde y Fares.

HORARIOS DEL AC MILAN VS. HELLAS VERONA

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 11.00 a.m.

Estados Unidos: 11.00 a.m. (ET) / 8.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 12.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 1.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 5.00 p.m.

CANALES DEL AC MILAN VS. HELLAS VERONA

Perú: Fox Sports Cono Sur, Rai Italia America, FOX Play Latin America

Argentina: Rai Italia America, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Rai Italia America

Chile: Rai Italia America, FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Chile, Fox Sports 1 Chile

Colombia: FOX Play Latin America, Rai Italia America, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Colombia

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Latin America

República Dominicana: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte

Ecuador: Rai Italia America, FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur

El Salvador: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte

Francia: beIN Sports 1

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte

Honduras: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte

Italia: Sky Supercalcio HD, SKY Go Italia, PremiumSport HD, Sky Calcio 1, Eleven Sports Italy, Premium Play

México: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte, Rai Italia America

Nicaragua: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte

Panamá: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Latin America

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Portugal: Sport TV2

Puerto Rico: Rai Italia America

España: Movistar+, beIN Sports MAX 1, beIN Sports Connect España

Trinidad y Tobago: FOX Play Latin America

Reino Unido: T Sport Live, BT Sport ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, fuboTV, Rai Italia America, beIN SPORTS

Uruguay: Fox Sports Uruguay, FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur, Rai Italia America

Venezuela: FOX Play Latin America, Rai Italia America, Fox Sports Cono Norte