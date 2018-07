Lautaro Martínez: Presentado de forma oficial como jugador del Inter de Milán [VIDEO]

Inter de Milán oficializó al ex delantero de Racing Club, Lautaro Martínez llega como principal refuerzo para esta temporada 2018/19, después de haber realizado una excelente y destacada carrera en el fútbol argentino, como también en la selección desde las divisiones menores.

"El delantero argentino, de 174 cm de estatura, es un jugador moderno, técnico, habilidoso con ambos pies, rápido y fuerte físicamente, capaz de jugar tanto primero como segundo. Seguido por varios equipos europeos en los últimos meses, El Toro está listo para la nueva aventura con Inter: #WelcomeLautaro , ¡bienvenido al Milan Nerazzurri!". Escribe 'el neroazzurri' mediante un comunicado en su cuenta principal de página web.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo ya busca en casa en Turín. Su fichaje por la Juventus parece inminente

Pasando por el video conmemorativo donde detalla unos puntos de juego que sobresalen en el joven delantero: "Un símbolo de potencia, poder, virilidad, autoridad". Dándole aún mayor énfasis segundos después: "Hay muchos que intentaron domesticarlo, encarcelarlo y liberarlo", pero manda un mensaje final: "Tranquilo Toro, nosotros te dejamos jugar. Bienvenido, Lautaro".

NO TE LO PIERDAS: ¡Lo tienen marcado! Edison Flores y el otro cuadro español que lo tiene en agenda

Finalmente, Lautaro Martínez en su cuenta de Instagram dejó una carta abierta a todos los fanáticos de 'La Academia': "Se me hace un nudo en la garganta mientras escribo estas palabras, tantos recuerdos, tantos momentos vividos en Racing Club. A mis compañeros, amigos, utileros, Casa Tita, empleados, dirigentes, grupo técnicos, médicos y especialmente a ustedes, los hinchas, que tanto amor y cariño me brindaron. Hoy me toca cerrar una inimaginable etapa, para dar lugar a una nueva, repleta de nuevos desafíos".

EL DATO:

Lautaro Martínez costó 30 millones de euros a Inter y tendrá una cláusula de 111 millones para una posible venta a futuro.