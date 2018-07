Mattia Perin fue presentado como nuevo portero de la Juventus y habló sobre Cristiano Ronaldo

Mattia Perin fue presentado como nuevo portero de la Juventus y claro, el llamado a reemplazar a Gianluigi Buffon no podía evitar referirse a la llegada de Cristiano Ronaldo al conjunto 'bianconero'.

"No me esperaba jugar con Cristiano Ronaldo, aunque no me sorprende tanto que un club como este haya fichado a un jugador de este tipo", dijo el golero italiano, quien la temporada pasada militó en el Genoa.



Asimismo, el guardavallas asegura que la llegada del astro portugués no solo beneficia al club de Turín, también al fútbol italiano en general.

"Es algo importante para todos, para nosotros en la Juventus y para la Serie A, que volverá a ser uno de los dos o tres mejores campeonatos del mundo", sostuvo Perin, quien resaltó el prestigio de la 'Juve' a nivel europeo, el mismo que crecerá con la llegada de CR7.

"La Juventus está a la par del Real Madrid, del Barcelona y del Bayern Múnich. Estamos a ese nivel. Si Cristiano tenía que irse del Madrid, pensé que lo más probable era que firmara por la Juventus y así fue", agregó.

Finalmente, Perin se refirió a lo difícil que será llenar el vacío que dejó Buffon, hoy en el PSG.

"Emular lo que él hizo será dificilísimo, casi imposible. Es el más grande portero de los últimos 30 años del fútbol. Es una referencia", culminó el arquero de 25 años, que estará ligado al gigante italiano por las próximas cuatro temporadas.

EL DATO

El traspaso de Perin costó 25 millones de euros.