Premier League: Steven N'Zonzi podría llegar al Arsenal tras ganar el mundial

El Arsenal viene haciendo muchos cambios para esta temporada. El equipo inglés dejó de contar con el veterano entrenador Arsène Wenger y ahora la dirigencia eligió a Unai Emery para cubrir el espacio dejado en el banquillo. Este cambio de líder también se ha visto reflejado en las nuevas incorporaciones que se vienen realizando.

Con la llegada del ex DT del París Saint-Germain se hicieron los primeros fichajes con miras a la temporada 2018-19: Stephan Lichtsteiner, Lucas Torreira, Mattéo Guendouzi y el defensor Sokratis. No obstante, los fichajes no parecen ser suficientes para Emery y ahora tiene la puntería puesta en un campeón del mundo.

PUEDES VER: AC Milan: Álvaro Morata y Gonzalo Higuaín en la mira para reforzar la delantera

Según ha detallado la misma prensa inglesa, el Arsenal ha realizado contactos con el volante francés Steven N'Zonzi. El jugador pertenece actualmente al Sevilla, donde ha destacado por su destacado juego en la mitad de la cancha, pero, tras triunfar en Rusia 2018 con Francia, su intención sería cambiar de club.

NO TE LO PIERDAS: Cristiano Ronaldo y su contundente respuesta sobre rivalidad con Messi [VIDEO]

En Sky Sports se señala que el Sevilla estaría pidiendo 35 millones de euros por el jugador, cantidad de dinero factible para el Arsenal. Steven N'Zonzi tiene 29 años y juega en el equipo español desde la temporada 2015-16, año en el cual logró consagrarse en la Europa League, pero ahora quiere nuevos retos en su carrera.

EL DATO

Steven N'Zonzi ya tuvo un paso en la Premier League de Inglaterra: desde el 2009 al 2013 jugó en el Blackburn Rovers y fue traspasado al Stoke City, donde estuvo antes de ir al Sevilla. Ambos equipos estaban en la máxima división inglesa en aquel entonces.