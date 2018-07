Heimir Hallgrimsson renunció a la selección de Islandia y volverá a ser dentista

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la Federación de Fútbol de Islandia, informó la renuncia del entrenador Heimir Hallgrimsson a su selección.

"La Federación de Fútbol de Islandia ahora puede confirmar que Heimir Hallgrímsson no continuará como entrenador en jefe del equipo nacional islandés masculino. Hallgrímsson dimite como entrenador de Islandia por su propia solicitud después de 7 años en el trabajo, habiéndose unido en 2011", detallan en parte de la misiva.

PUEDES VER: Recuerda el encuentro entre Croacia e Islandia [RESUMEN Y GOLES]

The FA of Iceland can now confirm that Heimir Hallgrímsson will not continue as head coach of the Icelandic men´s national team. Hallgrímsson steps down as Iceland coach at his own request after 7 years in the job, having joined in 2011. pic.twitter.com/4Srl1lDdkq