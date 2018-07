Arturo Vidal está en la lista de los jugadores que saldrían del Bayern Múnich según diario Bild

Arturo Vidal, el mediocampista de la selección chilena se unió a los trabajos de pretemporada de su club el Bayern Múnich. El jugador ‘mapocho’ se reintegra a su cub luego de unas extensas vacaciones y vuelve a la escuadra ‘bávara’ para prepararse de cara al ciclo 2018 – 2019.

El futbolista chileno viene de superar una lesión a la rodilla derecha que lo alejó de las canchas en el cierre de la última temporada. Sin embargo la alegría que pudiera sentir el jugador por volver a las canchas podría convertirse en una pesadilla pues su continuidad en el Bayern estaría en duda.

La posibilidad de que el mediocampista abandone el club alemán surgió luego de que el diario alemán Blid incluyera a Vidal en una pequeña lista de jugadores que tienen las opciones de no continuar bajo el mando Niko Kovac.

Incluso aseguran que el club ‘bávaro’ no haría esfuerzos para evitar la salida del chileno, pues en el diario indican que la directiva no se opondría ante una buena oferta de Vidal. El contrato del seleccionado chileno expira a mediados de 2019 y aún no se le renueva, a lo que se suman algunos problemas físicos y el ingreso del mediocampista germano León Goretzka como refuerzo para el torneo.

En dicha publicación aparecen el Manchester United y el Nápoli como posibles opciones donde el chileno siga su carrera, ya que en anteriores ocasiones han sido esos clubes los que han estado atentos al desempeño del jugador.

La lista de posibles jugadores que no serían renovados la completan: Thiago Alcántara, Jerome Boateng y Juan Bernat.