Zlatan Ibrahimovic explicó por qué decidió dejar el Manchester United

Tras una gran primera temporada, Zlatan Ibrahimovic volvió al Manchester United luego de recuperarse de una grave lesión de rodilla en el 2017, sin embargo, la segunda etapa del sueco en el club inglés no fue la esperada y se terminó marchando a Los Angeles Galaxy de la MLS.

En una entrevista con la 'BBC', el delantero de 36 años contó que la lesión en los ligamentos de su rodilla derecha casi le cuesta la carrera. "Cada vez que me ponía mis botas, disfrutaba el momento porque después de la lesión no tenía muchas esperanzas de volver a jugar", afirmó.

"La mente puede estar lista, pero el cuerpo, no. Me dije a mí mismo: 'No estoy allí'. Antes había un Zlatan. Después de la lesión no estaba listo para ser ese Zlatan. Fui convocado en muchos partidos, pero le dije al entrenador: 'Escucha, no estoy listo, no quiero decepcionarte", abundó Zlatan Ibrahimovic.

El futbolista sueco explicó que pese al trabajo duro, no pudo volver a su mejor nivel. "El respeto que tengo por mis compañeros y por el míster hicieron que me levantase y lo hiciera, pero no podía, incluso siendo Zlatan", lamentó.

Ahora bien, la MLS apareció como una gran oportunidad para Zlatan Ibrahimovic en su momento y el sueco no la desaprovechó. Los Angeles Galaxy fue su destino, y aclaró que no fue por dinero. "No quiero un gran salario. Puedes quedártelo", fueron las palabras que le dijo al propietario de su nuevo club.

Ibrahimovic no pudo evitar emocionarse al recordar su golazo de 40 metros en su debut en la MLS. "Sabía inmediatamente que iba dentro. Tú sabes cuando haces un buen golpeo. Cuando entró todo el estadio enloqueció. No podría describir el momento. Todo lo que pasé durante ocho meses mereció la pena por esos 20 minutos", reflexionó Zlatan.

EL DATO:

Zlatan Ibrahimovic anotó 28 goles y dio 9 asistencias en su primera temporada con el Manchester United.