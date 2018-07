Compañero de Yordy Reyna ficha por el poderoso Bayern Múnich

El Bayern Múnich ha hecho oficial la contratación del volante canadiense Alphonso Davies, compañero de Yordy Reyna en el Vancouver Whitecaps, por 22 millones de dólares, la mayor cantidad recibida por un club de la MLS en los 23 años de historia de la liga, y se unirá a la plantilla de los 'bávaros' a partir de enero 2019. Su contrato se extiende hasta el 2023 de junio.

PUEDES VER: Juventus vs Bayern Múnich EN VIVO ONLINE HOY por la International Champions Cup 2018

"Alphonso Davies, un producto del sistema de desarrollo Whitecaps FC que cumplirá 18 años el próximo 2 de noviembre, terminará la temporada MLS 2018 con el Whitecaps FC antes de mudarse a uno de los clubes con más historia en el fútbol, el Bayern Múnich. Será elegible para jugar con el cuadro alemán cuando el libro de pases vuelva a abrirse en enero de 2019", informa el Vancouver Whitecaps a través de un comunicado.

Alphonso Davies, por su parte, se mostró muy feliz por haber cumplido su sueño de jugar en el poderoso Bayern Múnich.

"Cuando era niño, siempre soñé con un momento como este. Ahora que el sueño se ha hecho realidad, seguiré trabajando para seguir creciendo, tengo que darlo todo para aprovechar esta oportunidad. Desde que me uní a los 'Caps', cuando tenía 14 años, me moldearon a lo largo de los años como el profesional en el que me he convertido. Gracias a los fanáticos por apoyarme, realmente disfruto jugar frente a ellos en Vancouver", dijo Alphonso Davies.

PUEDES VER: Presidente de Bayern Múnich aseguró que James Rodríguez no se irá al Real Madrid

El compañero de Yordy Reyna se unió a la disciplina del Vancouver Whitecaps el 15 de agosto de 2015 a la edad de 14 años. Ha marcado tres goles y ocho asistencias en 20 apariciones este año y, también, entro al equipo All-Star de la MLS.

"@AlphonsoDavies es un gran talento. A sus 17 años, promete mucho para el futuro. Alphonso tiene muchas habilidades y no es una sorpresa que fuera observado por grandes clubes." @Brazzo #MiaSanMia pic.twitter.com/VaMSJb9z33 — FC Bayern Español (@FCBayernES) 25 de julio de 2018

DATO: El Bayern Múnich tendrá un amistoso con la Juventus este miércoles 25 de julio (6.05 p.m.) en el estadio Lincoln Financial Field por la International Champions Cup 2018.

embededd