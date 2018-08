Lionel Messi cambia la camiseta del Barcelona y es 'nuevo jugador' de la Roma

'Cumplieron' su cometido. Tras el fichaje del brasileño Malcom por el Barcelona, con el que dejó 'tirando cintura' a la Roma, la directiva del elenco de la capital italiana había señalado que esa afrenta solo sería subsanada si fichaban a Lionel Messi. Pues hoy, al menos en su Twitter, lo ha conseguido.

Este jueves, la 'Loba' oficializó la contratación de Francesco Calvo, ex ejecutivo del Barza, como nuevo director comercial del club romano y aprovechó la ocasión en redes para volver a sacar al tapete el tema de Malcom.

“Esto no cambia nada. Seguimos queriendo a Messi”, publicaron citando al presidente del club, James Pallota, y adjuntando un fotomontaje de Messi vestido con la camiseta de la Roma.

Esta no es la primera vez que la cuenta de Twitter de la Roma en inglés realiza este tipo de bromas. Anteriores virales han causado impacto y ello le ha generado dividendos en cuanto a seguidores.

Pallotta: “This changes nothing. We still want Messi!” 😂 pic.twitter.com/jXnUaaqUv6

— AS Roma English (@ASRomaEN) 2 de agosto de 2018

EL DATO

La Roma está interesado en el delantero español del Milan, Suso.