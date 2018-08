Álvaro Morata es duramente criticado tras derrota del Chelsea

La segunda temporada de Álvaro Morata en el Chelsea no empezó de la manera que él esperaba. Los 'blues' cayeron por 2-0 ante Manchester City por la final de la Community Shield con un bajo desempeño del delantero español y las críticas no se hicieron esperar por parte de algunos emblemas del fútbol inglés.

Chris Sutton, ex-Blackburn Rovers y actual comentarista de 'BT Sport' recalcó la inseguridad del '29' de Chelsea. "Sarri se entregó a un Morata que pareció nuevamente falto de confianza. En partidos así necesitas que tus jugadores más importantes peguen un golpe en la mesa y él desapareció" declaró el ex-delantero.

También Richard Dunne, ex-Manchester City no tuvo piedad con el madridista. "Sarri necesita un '9', en plantilla tiene a Morata, Giroud y Batshuayi, alguien en quien poder confiar en ataque. No veo a Morata en este papel, no le veo con el deseo de ser un jugador de equipo. Estuvo desastroso, horrible" opinó el defensor 'citizen' desde el 2000 hasta el 2009.

Además, Rio Ferdinand, ex jugador del Manchester United criticó la falta de algunos aspectos ofensivos que vulneran a un defensor. "Desde el punto de vista de un central, no te asusta. A menos que le metas un balón en profundidad, no es efectivo", comentó 'Ferdy'.

EL DATO

Álvaro Morata lleva 15 goles marcados con el Chelsea desde su llegada.