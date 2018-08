El partido que ganó Paul Gascoigne: le dijo adiós al alcohol

El exfutbolista de la selección de Inglaterra, Paul Gascoigne, ha sorprendido a todo el mundo luego de publicar una serie de fotos - a través de su cuenta oficial de Twitter - donde se le aprecia totalmente recuperado de la adicción que sufría al alcohol y drogas.

"Me encanta el clima en este momento del Reino Unido. Disfruta tu amor de fin de semana", se lee en uno de los 'hilos' que publicó en la conocida red social.

Got to love the weather right now in the UK 🇬🇧 enjoy your weekend love Gazza xxxx pic.twitter.com/u8pyqQVfO5