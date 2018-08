Real Madrid vs. AC Milan EN VIVO ONLINE por el Trofeo Santiago Bernabéu

El Real Madrid se medirá fuerzas este sábado ante el AC Milan por el Trofeo Santiago Bernabéu con miras a la Supercopa de Europa. El partido arrancará desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Real Madrid TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en Libero.pe.

Este será el último partido de preparación que sostendrán los dirigidos por Julen Lopetegui, estratega 'merengue', de cara al choque ante el Atlético Madrid. En la 'Casa Blanca' la tienen clara: ganar para así llegar con la moral al tope al duelo del miércoles 15 contra los 'colchoneros'.

Tras tres partidos de pretemporada durante su gira por los Estados Unidos (International Champions Cup 2018), el cuadro blanco sale con todo en busca de su primer título en la campaña. Asimismo, Julen Lopetegui podrá probar nuevos valores en su once, como es el caso de Thibaut Courtois.

Lo que sí es un hecho es que Lopetegui volverá a apostar por su tridente ofensivo: Marco Asensio, Karim Benzema y Gareth Bale. Este último mencionado viene cumpliendo el rol de referente después de la salida de Cristiano Ronaldo.

De otro lado, el AC Milan pretende dar el golpe a domicilio y, de paso, encajar su segunda victoria al 'hilo' en la temporada. El combinado 'rossonero' superó por 1-0 al Barcelona y sueña con repetir el plato ante los 'merengues'. El llamado a marcar la diferencia en el conjunto italiano es Hakan Çalhanoğlu.

