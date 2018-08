Bayern de Munich vs Eintracht Frankfurt EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la Supercopa de Alemania

La escuadra de Bayern de Münich enfrentará - de visita - este domingo 12 de agosto al Eintracht Frankfurt en el Estadio Commerzbank-Arena a las 13:30 horas EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la Supercopa de Alemania, la cual será transmitida por Fox Sports y Fox Sports Play.

El conjunto bávaro no contará con el volante de la selección de Francia, Corentin Tolisso, quién campeonó en la Copa del Mundo Rusia 2018 debido a que no regresó al entrenamiento de la pretemporada a tiempo. Sin embargo, este hecho no trastoca la idea del entrenador Niko Kovac para el presente cotejo.

El estratega croata guardaría al mediocampista de la selección de Colombia, James Rodríguez, quién sufrió un golpe en el encuentro que sostuvieron los teutones con el Manchester United por la International Champions Cup 2018.

"James Rodríguez no entrenó hoy, recibió un golpe en el partido del miércoles y veremos si puede jugar el domingo", señaló el entrenador en conferencia de prensa.

Otra de las dudas también sería la de Sandro Wagner: el delantero alemán ha jugado apenas un solo cotejo durante la Bundesliga. Robert Lewandowski no le ha dado ni un 'cachito'.

Por parte, el cuadro del Eintracht Frankfurt cuenta como principal figura al delantero de la selección de Croacia, Ante Rebic, quien hace poco renovó con el conjunto de las 'Águilas' hasta el 2022. No obstante, todo parece indicar que será uno de los grandes ausentes junto a Frederik Ronnow, este último tiene una molestia en la rodilla.

Pero no todas son malas noticias y es que su principal carta de gol arrancará el cotejo. El futbolista francés de 24 años, Sébastien Haller: convirtió 12 goles en los 29 partidos que disputó en la temporada pasada con el conjunto 'rojo'. A ello hay que añadirle la influencia del buen portero alemán, Felix Wiedwald. Sus 'felinas' atajadas han servido para dejar en el olvido Lukáš Hrádecký: una de las principales figuras para obtener la Copa de Alemania, justamente, frente a los bávaros.

EL DATO

Niko Kovac - ahora técnico del Bayern de Münich - era entrenador del Eintracht Frankfurt, plantel que venció por 3-1 a los bávaros - dirigido por Jupp Heynckes - en el Olímpico de Berlín por la Copa de Alemania.

POSIBLES ALINEACIONES DEL BAYERN DE MÜNICH VS EINTRACHT FRANKFURT

Bayern de Münich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Mats Hummels, Niklas Sule, David Alaba; Javi Martínez, Thiago Alcantara, Arjen Robben, Thomas Muller, Franck Ribéry; Robert Lewandowski.

DT: Niko Kovac (croata)

Eintracht Frankfurt: Felix Wiedwald; David Abraham, Makoto Hasebe, Carlos Salcedo; Danny Da Costa, Lucas Torro, Gelson Fernandes, Jetro Willems, Marco Fabian; Mijat Gacinovic y Sebastien Haller

DT: Adi Hütter (austríaco)

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL BAYERN DE MÜNICH VS EINTRACHT FRANKFURT

Fecha: Domingo 12 de agosto de 2018

Hora: 13:30

Estadio: Commerzbank-Arena

PAÍSES - HORARIO Y GUIA DE CANALES

Perú: 13:30hs // Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America

Colombia: 13:30hs // Fox Sports Colombia, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America

México: 12:30hs // FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte

Argentina: 15:30hs // Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America

Ecuador: 13:30hs // Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America

Bolivia: 14:30hs // Fox Sports Cono Sur

Chile: 15:30hs // Fox Sports Chile, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports 1 Chile, FOX Play Latin America

Venezuela: 14:00hs // Fox Sports Cono Norte, FOX Play Latin America

Uruguay: 15:30hs // Fox Sports Uruguay, FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur

Brasil: 15:30hs // FOX Sports 1 Brasil

Costa Rica - Panamá: 12:30hs // FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte

Honduras - Nicaragua: 12:30hs // FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte

EE.UU. Chicago: 13:30hs // FOX Soccer Match Pass, FOX Deportes, Fox Sports 2

EE.UU. Los Ángeles: 11:30hs // FOX Soccer Match Pass, FOX Deportes, Fox Sports 2

España: 13:30hs // Movistar Liga de Campeones, Movistar+

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL BAYERN DE MÜNICH VS EINTRACHT FRANKFURT?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Bayern de Münich y Eintracht Frankfurt. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.