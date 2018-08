Liverpool apabulló sin piedad por 4-0 al West Ham en el debut de Manuel Pellegrini [VIDEO]

El furor del entrenador alemán - por la victoria - es una muestra clara de lo que será el Liverpool esta temporada: intensidad y corazón. Pues, a pesar de no haber realizado fichajes rimbombantes, Klopp ha sabido 'exprimir' la esencia de sus jugadores.

Mohamed Salah - criticado por su accionar en la Copa del Mundo Rusia 2018 - estrenó el grito de los 'Reds'. Tras innumerosos intentos por abrir el marcador, el egipcio encontró el claro al minuto 19 tras un gran desborde del lateral izquierdo escocés, Andrew Robertson, quién previamente había sido habilitado por el futbolista de Guinea, Naby Keita.

GOAL!! Brilliant move from the Reds. @andrewrobertso5 with a fantastic cross for @MoSalah who made no mistake from close-range.



[1-0]#LIVWHU pic.twitter.com/EPOUloqZfh