Liverpool vs West Ham: Sadio Mané convirtió su primer doblete en la Premier League [VIDEO]

El volante de la selección de Senegal, Sadio Mané, se perfila como uno de los principales baluartes para que el Liverpool conquiste la Premier League: campeonato que le es esquivo desde 1990.

Mejor arranque no pudieron tener los 'Reds'. Los dirigidos por Jurgen Klopp han atropellado sin problema alguno a los dirigidos por Manuel Pelligrini: el 'Ingeniero' perdió la brújula en el medio del campo a pesar que pobló la zona medular con tres volantes mixtos.

Además, la clave planteada por el alemán se plasmó hacia las bandas. Allí, Alexander-Arnold ha marcado la gran diferencia tanto en ataque como en defensa. Justamente, por su lado, llegaron los dos goles del extremo africano.

GOAL! Brilliant work from Firmino sets up Mane who turns and drills the ball into the bottom corner. Powerful finish. 💪



[3-0]



Follow #LIVWHU 👉 https://t.co/3x7JA0x7Nl pic.twitter.com/Z9n6G4Ufs3