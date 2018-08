Liverpool vs West Ham: Apareció Mohamed Salah para abrir el marcador con tremendo golazo [VIDEO]

Nuevamente el de siempre deja su marca en una situación límite, se jugaban los primeros momentos del partido entre Liverpool y West Ham cuando los dirigidos por Jürgen Klopp armando tremenda jugada colectiva que dejó expuesto al equipo de Pellegrini.

Desde la defensa con tranquilidad el Liverpool empezó a organizar lo que sería una estrategia fundamental, con el portero Allison jugando con sus centrales. Pasando por Naby Keïta que llegó del RB Leipzig en Alemania, que controló y comandó un ataque fascinante.

Quien llega por izquierda es Robertson como lateral proyectado, a un solo toque abre aún más la jugada, con un pase perfecto para la sorpresa del momento. Mohamed Salah con alma de '9' apareció y se llevó el premio final del gol, una planificación de laboratorio hecha por Klopp.

Una jugada colectiva magnífica, así lo describe la cuenta oficial de Twitter en Liverpool: "¡¡GOL!! Brillante movimiento de los Rojos. @andrewrobertso5 con una cruz fantástica para @MoSalah que no se equivocó de cerca. [1-0]".

EL DATO:

Mohamed Salah cuenta hoy con un sueldo aproximado de 123.000 libras por semana.

GOAL!! Brilliant move from the Reds. @andrewrobertso5 with a fantastic cross for @MoSalah who made no mistake from close-range.



[1-0]#LIVWHU pic.twitter.com/EPOUloqZfh