Liverpool oficializó la contratación del arquero brasileño Alisson Becker [VIDEO]

¡Es oficial! La Roma confirmó el traspaso del arquero brasileño, Alisson Becker al Liverpool, club que también se encargó de oficializarlo de forma inmediata mendiante sus redes sociales.

Por el pase a Liverpool, la AS Roma cobrará 75 millones de euros por el meta brasileño.El arquero de 25 años firmó un contrato a largo plazo, tras pasar los respectivos exámenes médicos y completar las formalidades de su cambio en Melwood.

"Estoy muy feliz, es un sueño hecho realidad usar una camisa tan prestigiosa para un club de este tamaño que siempre está acostumbrado a ganar", fueron las primeras declaraciones del portero brasileño.

Con el fichaje de Alisson Becker al Liverpool, se trata convierte en el arquero más caro de toda la historia del fútbol. El segundo fue el de Ederson a Manchester City, Buffon a la Juventus, Pickford a Everton.

While #LFC and @OfficialASRoma finalised the details of his transfer on Wednesday evening, @Alissonbecker received a text message...



The sender?? @MoSalah. 🤔



Full story: https://t.co/pYzqxpZlXC pic.twitter.com/hmdng8M7gJ