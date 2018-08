Arsenal vs. Manchester City EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports por la primera fecha de la Premier League

Choque de infarto. El Arsenal se enfrenta este domingo al Manchester City en el duelo estelar de la primera fecha de la Premier League. Dicho encuentro arrancará desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en Libero.pe.

Tanto Unai Emery, técnico 'gunner', como Josep Guardiola, estratega de los 'Citizens', pondrán toda la carne al asador en busca del triunfo. Los llamados a dejar su firma personal y salir cargados en hombros son Pierre-Emerick Aubameyang y Sergio Agüero. Será un cotejo de pronóstico reservado.

PUEDES VER: ¿Fue el VAR? La tecnología que se hizo presente en el gol del Tottenham sobre el Newcastle por la Premier League [VIDEO]

El Arsenal llega a esta cita como un equipo compacto en todas sus líneas y, a la vez, como incógnita. Pues, luego de 22 años no estará en el banquillo el francés Arsène Wenger. Su lugar lo ocupará Unai Emery, quien lo ganó todo con el PSG y buscará repetir el plato con los 'Gunners'.

El estratega español ya realizó algunos experimentos en la International Champions Cup 2018 (dos victorias y una derrota) y quedó conforme con el desempeño de sus 'pupilos'. Por tal motivo, mandará desde el vamos a Aubameyang, quien se apoyará en el ataque con Mesut Özil. Otro que también se apunta al show es Alexandre Lacazette.

NO TE LO PIERDAS: Premier League 2018: programación, resultados EN VIVO y tabla de posiciones de la fecha 1

De otro lado, el 'City', último campeón de la Premier, llega con la moral al tope tras conquistar su primer título (Community Shield) de la temporada ante el Chelsea. El 'Kun', quien registró 30 dianas en la pasada campaña, comandará el ataque celeste. Riyad Mahrez, a su vez, se moverá por la banda derecha y Leroy Sané irá por la izquierda.

El 'City' no conoce de derrotas en sus últimos ocho duelos inaugurales en la Premier. En tanto, el Arsenal va a comenzar la temporada contra el vigente campeón desde la edición 1970-1971. Por lo que este partido promete sacar chispas y podrás seguirlo a través de Libero.pe.

Resumen del Arsenal 2 - 0 Lazio [amistoso]



[Resumen del Chelsea 0 - 2 Manchester City por la Community Shield]



ARSENAL VS. MANCHESTER CITY | ALINEACIONES PROBABLES

Arsenal: Bernd Leno; Héctor Bellerín, Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos, Nacho Monreal: Xhaka, Lucas Torreira, Aaron Ramsey, Mesut Özil; Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette.

Manchester City: Ederson Moraes; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy; Fernandinho, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Riyad Mahrez; Leroy Sané y Sergio Agüero

GUÍA DE CANALES DEL ARSENAL - MANCHESTER CITY

Argentina: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: Fox Sports 2 Brazil

Chile: Fox Sports Cono Sur, Fox Sports 1 Chile, FOX Play Latin America

Colombia: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America, Fox Sports Colombia

Costa Rica: FOX Play Latin America

República Dominicana: FOX Play Latin America

Ecuador: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur

El Salvador: FOX Play Latin America

Guatemala: FOX Play Latin America

Honduras : FOX Play Latin America

México: FOX Play Latin America

Nicaragua: FOX Play Latin America

Panamá: FOX Play Latin America

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur

Trinidad y Tobago: FOX Play Latin America

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass, FOX Deportes

Uruguay: FOX Play Latin America, Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur

Venezuela: FOX Play Latin America

HORARIOS DEL ARSENAL - MANCHESTER CITY

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10:00 a.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11:00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4:00 p.m.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Arsenal vs. Manchester City?

Si quieres seguir el Arsenal - Manchester City, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el encuentro.