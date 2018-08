Barcelona vs Sevilla EN VIVO ONLINE vía DirecTV: horario, canales TV y transmisión de la Supercopa de España

Barcelona y Sevilla se miden este domingo 12 de agosto (3.00 p.m. - hora peruana / 10.00 p.m. - hora española / EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports, TVE La 1, ESPN y Sky Sports) en el Estadio de Tánger, de Marruecos, por la final de la Supercopa de España. Los blaugranas obtuvieron el doblete (Liga y Copa) la pasada temporada y, por esta razón, enfrentarán a los sevillistas quienes culminaron como subcampeones de la Copa del Rey.

El encuentro, en el que el Barcelona podría adjudicarse la decimotercera Supercopa de España de su historia, será también el primer partido oficial del fútbol español en el que se utilizará el VAR. El Sevilla promete ser un rival que tiene todo lo necesario para que los blaugranas logren su objetivo.

Un torneo lleno de novedades que quiere ganar el Barcelona para devolver el trofeo a sus vitrinas, después de perderlo el año pasado a manos del Real Madrid, con un impresionante partido de Cristiano Ronaldo, ahora en la Juventus, y Marco Asensio.

Aquella vez, el Barcelona no pudo armarse a tiempo luego de la inesperada parte de Neymar al PSG, situación que el Real Madrid aprovechó muy bien para hacerse con el título de la Supercopa de España.

En esta oportunidad, el Barcelona llega a la cita tras completar una intensa pretemporada, en la que no ha dejado malas sensaciones, aunque los resultados no le han acompañado.

En la gira por Estados Unidos, el Barcelona disputó tres partido de la International Champions Cup que se saldaron con un empate contra el Tottenham Hotspur (2-2) y dos derrotas ante el Roma (2-4) y el Milan (0-1).

El once del Barcelona

Jasper Cillessen se perfila como el meta titular en detrimento de Marc-André Ter Stegen y, en la zaga, el francés Clément Lenglet, uno de los nuevos fichajes, podría formar en el eje con Gerard Piqué, mientras que los laterales serían para Nélson Semedo y Jordi Alba.

En el centro del campo, otro de los nuevos, Arthur Melo, probablemente acompañe a Sergio Busquets y Rafinha Alcántara y en punta de ataque otra de las novedades de la plantilla del Barcelona, Malcom Filipe Silva de Oliveira, se perfila como el tercer hombre de un tridente en el que parecen fijos Lionel Messi y Luis Suárez.

El Sevilla llega a la novedosa cita de Tánger en medio de un agotador programa, pues será el cuarto partido de este nuevo ejercicio al tener que disputar las previas en busca de la fase de grupos de la Europa League.

Al quedar séptimo en la pasada liga, la formación del Sevilla debe pasar tres eliminatorias. La primera la superó con solvencia ante el Ujpest húngaro y ahora está inmerso en la disputa de la segunda ante el Zalgiris lituano, que no lleva tan encarrilada tras el 1-0 de la ida disputada el pasado jueves en el Sánchez Pizjuán.

Ahora se encuentra con el potente Barcelona, rival que el pasado mayo le barrió en la final de la Copa del Rey (5-0), lo que aún escuece en todos los estamentos del club, sobre todo en la afición, muy dolida por la 'incomparecencia' de su equipo en ese encuentro.

El nuevo técnico del Sevilla, Pablo Machín, en pleno proceso de inculcar su idea y estilo de juego y aún con la plantilla en fase de transformación, ha reconocido que llegan al partido poco rodados por la altura del curso en el que se encuentran.

HORARIO: BARCELONA-SEVILLA

Perú: 3.00 p.m.

España: 10.00 p.m.

España (Islas Canarias): 9.00 p.m.

Marruecos: 8.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

México (DF): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Massachusetts, Florida): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Australia: 6.00 a.m. (lunes 13 de agosto)

Nueva Zelanda: 9.00 a.m. (lunes 13 de agosto)

Japón: 5.00 a.m. (lunes 13 de agosto)

Corea del Sur: 5.00 a.m. (lunes 13 de agosto)

China: 4.00 a.m. (lunes 13 de agosto)

Costa Rica: 2.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

CANALES TV: BARCELONA-SEVILLA

Perú: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Peru.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

España: TVE La 1 y RTVE.es

Estados Unidos: ESPN Deportes Radio, ESPN Deportes+, Radio Barca, ESPN Deportes, ESPNEWS y ESPN 3.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Brasil: ESPN Brasil y Watch ESPN Brasil.

Canadá: Radio Barcelona.

Chile: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Chile.

Australia: Radio Barca.

República Dominicana: Sky HD.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Ecuador.

El Salvador: Sky HD.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Francia: Foot+.

Holanda: Fox Sports 6, Fox Sports Go y Fox Sports 4.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN y LAOLA1.TV.

Italia: Nove TV.

Inglaterra: Sky Sports Football y SKY GO Extra.

Honduras: Sky HD.

Guatemala: Sky HD.

Panamá: Sky Sports HD.

Nicaragua: Sky Sports HD.

GUÍA TV: BARCELONA-SEVILLA

DirecTV Sports (Perú, Ecuador, Colombia, Argentina y Uruguay): Canal 610.

DirecTV Sports HD (Perú, Ecuador, Colombia, Argentina y Uruguay): Canal 1610.

DirecTV Sports (Venezuela): Canal 111

La 1: Canal 1 de Movistar de España.

Sky Sports (México, Panamá, Argentina): Canal 501 y 1501 (HD); 502 y 1502 (HD); y 516 y 1516 (HD).

¿Cómo ver GRATIS el partido entre Barcelona y Sevilla?

Aunque TVE lo emitirá en directo por la TDT, siempre es interesante saber cómo y dónde ver gratis y online la final de la Supercopa Barcelona-Sevilla en directo por Internet, ya que dadas las fechas en las que nos movemos es muy probable que no estés en casa para poder sentarte frente al televisor.

En nuestro país, TVE retransmitirán un partido que comenzará el día 12 de agosto a las 10.00 p.m. (España) y que podrás verlo online directamente a través de este enlace. A la opción de ver gratis la Supercopa 2018 entre Barcelona y Sevilla en la pantalla del ordenador hay que sumarle la opción de ver el encuentro por Internet en streaming con las aplicaciones para Android e iOS de TVE a la carta.

ALINEACIONES PROBABLES: BARCELONA-SEVILLA

Barcelona: Cillessen; Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arthur, Rafinha; Malcom, Lionel Messi y Luis Suárez.

Entrenador: Ernesto Valverde.

Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Mercado, Kjaer o Gnagnon, Sergi Gómez, Escudero; Éver Banega, Amadou; Aleix Vidal o Franco Vázquez, Sarabia; y Ben Yedder.

Entrenador: Pablo Machín.