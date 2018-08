Toni Kroos: "Özil es un estúpido, él sabe muy bien que en la selección no hay racismo"

La crítica hacia Mesut Özil parece que se hizo algo común dentro del 'país teutón', debido a que el volante que hoy juega en Arsenal dijo retirarse de la selección alemana debido a un comportamiento racista que sintió después de tomarse una foto con el presidente de Turquía -país de su origen familiar-.

Ante esta situación Toni Kroos anunció en una entrevista al diario 'Bild' en Alemania su continuidad y también un mensaje duro contra su ex compañero Özil: "Seguiré en el equipo hasta la Eurocopa 2020 y me he puesto como meta que tengamos más éxito que en el último torneo", esto con referencia a su duración dentro de la selección.

Pero admitió que el director técnico actual lo convenció para que siga durante los próximos años. Dándole un crédito enorme: "Sin embargo, él también luchó para que yo siguiera en la selección. Juntos encontraremos soluciones para que de cuando en cuando yo tenga una pausa".

Mientras que en el caso de 'El Búho': "La manera no dimitió no fue correcta. La parte de su declaración en la que alude a cosas que no era necesario aludir se vio ensombrecida por un montón de estupideces. Creo que él sabe que no hay racismo ni dentro de la selección ni en la DFB. Por el contrario, siempre hemos apostado por la diversidad y la integración y durante mucho tiempo fue un ejemplo de ello".

EL DATO:

Toni Kroos ganó la Copa del Mundo de 2014 en Brasil.