Eden Hazard reveló sobre su futuro en el Chelsea

El mediocampista de la selección de Bélgica, Eden Hazard, fue uno de los futbolistas más buscados tras su buen desempeño y la de su nación, en la Copa del Mundo Rusia 2018. Aquel tercer puesto - que pudo ser primero o segundo - sorprendió a todos, y no solo por el lugar ocupado, sino por el rendimiento de sus jugadores.

Real Madrid, FC Barcelona y Paris Saint-Germain fueron uno de los principales clubes que tentaron incorporar a sus filas al europeo, sin embargo, Chelsea no iba a ceder tan fácilmente y se lo hizo saber al club del Santiago Bernabéu, el principal interesado.

La ambición de Florentino Pérez lo llevó intentar desbaratar tanto la ofensiva y defensiva del conjunto de Londres pues, además de Hazard, querían al guardameta Thibaut Courtois. Finalmente, terminarían fichando al portero de la misma nacionalidad que el 'Mago' pero las situaciones eran totalmente distintas: el contrato se le vencía.

"Todo el mundo sabe lo que dije después de la Copa del Mundo, pero estoy feliz aquí. Mucho se ha dicho. Pero en este momento estoy feliz. Me quedan dos años de mi contrato y veremos qué sucede. ¿Dejando este año? No iré. El mercado de transferencias en Inglaterra está cerrado. Los clubes todavía pueden vender jugadores, pero ya no firman nuevos. Sería un poco extraño que me vendieran ahora, mientras que no pueden firmar un reemplazo", señaló Hazard a RMC Sport.

Hazard fue fundamental en el encuentro ante el Arsenal por la segunda jornada de la Premier League. El cuadro de Unai Emery tenía contra las cuerdas al de Maurizio Sarri, y eso que había desperdiciado varias claras. Pero el "10 blue" inclinó la balanza a favor del entrenador italiano y, de esa manera, pudieron quedarse con el "match": Londres celebra la estancia de su hijo prodigo.

EL DATO

Eden Hazard fue llamado - por primera vez - a la selección de Bélgica el 18 de noviembre de 2008. René Vandereycken era el entrenador de aquel entonces.