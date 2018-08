Julen Lopetegui aseguró que no llegarán más refuerzos para esta temporada

Real Madrid no gastará más dinero. Así lo confirmó el director técnico Julen Lopetegui esta mañana en conferencia de prensa previo al duelo ante el Leganés por la tercera jornada de la Liga Santander. Habló sobre el presente que vive su equipo, ya que ha ganado los dos primeros juegos y quiere seguir en esa tónica el resto de la temporada.

"Estamos dando pases adelante. Tenemos que seguir avanzando, mejorando y trabajando en muchas cuestiones, tanto ofensivas como defensivas, como todos los equipos", fueron las primeras palabras del estratega español. Lopetegui también habló sobre el premio que recibió Luka Modric el día de ayer como el mejor jugador de la temporada UEFA. "Estoy feliz por Modric, si lo ha ganado es que ha hecho méritos, aunque no soy muy dado a los premios individuales".

Además, reveló que la plantilla del Real Madrid está cerrada y que no llegarán más jugadores luego de Mariano Díaz. "Creo que con la llegada de Mariano la plantilla queda cerrada, que no habrá movimiento de última hora. Estamos satisfechos y contentos", dijo Julen Lopetegui que despejó todas las dudas si llegaba o no un futbolista más.

"La plantilla la damos por cerrada. Estamos contentos con los jugadores que tenemos, es lo que nos ocupa, poco más que decir. Creo que los mercados deberían cerrarse antes para centrarnos más en la realidad, pero es así", siguió Julen. Por último, se refirió sobre una posible salida de Borja Mayoral, quien ha sido nombrado últimamente fuera de Chamartín.

"Es jugador nuestro, pero tiene alternativas para salir y es más que probable que pueda buscar una cesión y que este viernes se pueda cerrar. Ha trabajado muy bien y si sale seguro que tiene los minutos que no podía haber tenido aquí. Con Mariano estamos encantados, nos va a ayudar y está preparado", cerró.