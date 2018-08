Marcelo destrozó a Julen Lopetegui por sustituirlo ante Girona [VIDEO]

Un triunfo que generaron ayer por la segunda fecha del torneo español debería ser un síntoma de que el Real Madrid está viviendo un gran momento y podría mejorar más aún, pero dentro del plantel se comienza a ver una disputa que pocos han notado.

Resulta que Julen Lopetegui estuvo esperando el momento preciso para poder hacer una jugada que no gustó mucho dentro de la interna del plantel 'merengue', se estaba cumpliendo exactamente los 60 minutos del partido ante Girona y decidió cambiar a Marcelo.

Creando en el segundo capitán una incomodidad tremenda, pensando que esa decisión era poco creíble y no se podía dar en un momento tan bueno del partido. Ingresó Varane para la zaga central y Nacho quien jugaba como defensor centro se fue a la banda izquierda.

En zona mixta, Marcelo declaró e incendió la pradera con una precisión bárbara: "Me ha sorprendido el cambio, pero respeto la decisión del míster; yo quería seguir porque me encuentro bien, al 100%”. Dejando en claro que, desde su posición como jugador referente y destacado en cada temporada, Lopetegui no debió hacer eso.

Así mismo soltó un recadito que se destaca más aún con la cercanía del cierre de mercado en Europa, y Marcelo está siendo tentado por la Juventus de Cristiano Ronaldo: "Entender el cambio no lo entiendo, pero lo respeto, es una decisión el míster; yo quiero jugar siempre".

EL DATO:

Marcelo llegó al Real Madrid en la temporada 2006/07, hoy cuenta con 30 años y 11 de estos los hizo en 'Casa Blanca'.