Presidente de Atlético Madrid indignado por ausencia de Griezmann en 'The Best 2018'

La FIFA reveló este lunes a los tres finalistas para el premio 'The Best 2018', generando sorpresa en muchos por la ausencia del atacante francés, Antoine Griezmann, dentro de los candidatos. Ante esta noticia, el Atlético Madrid, no ocultó su molestia por el anuncio y por medio de su presidente, Enrique Cerezo, cuestionó la decisión de los últimos nominados.

El mandamás 'colchonero' puso en tela de juicio a los personajes involucrados en elegir a los finalistas del certamen. "Los premios nunca son justos. Yo no sé exactamente quién vota para el 'The Best', pero si han dejado a Griezmann fuera...", declaró Cerezo en la radio española 'Onda Cero'.

Tras perder la oportunidad de conseguir el premio, el dirigente español tiene la esperanza que el 'principito' sea el ganador del Balón de Oro, que se realizará a finales de año. "Esperamos que lo gane porque se lo merece".

A pesar del anuncio de la FIFA, Cerezo alegó que Griezman se encuentra cómodo y en un gran momento con el cuadro 'colchonero'. "Está feliz, está contento. Es un magnífico jugador, él lo sabe. Tiene muchos años de contrato con nosotros. Si el 'The Best' no es este año, será el que viene. El Balón de Oro, lo mismo".

Además, el presidente del 'Atleti' se refirió a los sucesos por los que pasó el delantero galo previo a su renovación. "Creo que nunca tuvo intención de dejar el Atlético de Madrid, pero varios equipos se interesaron por su situación...", comentó Cerezo.

EL DATO

Antoine Griezmann renovó con el Atlético de Madrid hasta el 2024.