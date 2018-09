Barcelona y Atlético de Madrid se unen para atacar al premio 'The Best' [VIDEO]

La oportunidad de que Barcelona y Atlético de Madrid se junten en búsqueda del objetivo único parece que llegó a su momento. Debido a que el problema que tienen en común es el premio 'The Best' actualmente.

El cuadro del 'Cholo' Simeone colgó una imagen donde aparece su jugador más importante del plantel, Antoine Griezmann según lo que intentan explicar es el gran ausente de esta convocatoria al 'mejor futbolista durante el año 2018'.

Mientras que Barcelona mediante su cuenta de Twitter fue mucho más explícito y detallo en un breve contenido cómo es que analizan el premio que estará entre Luka Modric, Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo.

No doubt for Barça Fans.

He is the best.

Period. pic.twitter.com/Ly2i5IczSE