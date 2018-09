Lionel Messi se pronunció sobre la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. ¡Guarda!

Se esperaba su palabra y por fin apareció. Luego de más de un mes de la partida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, Lionel Messi se refirió a la salida de su 'rival' de La Liga y reconoció que su marcha lo sorprendió y que esta le quita favoritismo a la 'Casa Blanca' de cara a la Champions League, pero pone como candidato a la Juventus.

"Me sorprendió. No lo imaginaba fuera del Madrid ni tampoco que se fuera a la Juventus. Había tantos equipos que lo querían… Me sorprendió, pero fue a un equipo muy bueno", expresó la 'Pulga' en una entrevista al programa 'Tot Costa', de Catalunya Radio.

Seguidamente, indicó que "si el Madrid es uno de los mejores del mundo con jugadores y una plantilla muy buena, es evidente que la ausencia de Cristiano Ronaldo los hace menos bueno y hace a la 'Juve' un claro favorito a ganar la Champions".

"¿Darías el cambio de liga también?", le consultaron en otro momento. Messi respondió así: "Aquí lo tengo todo. Desde los 13 años estoy en Barcelona, en el mejor equipo del mundo, en una de las mejores ciudad del mundo, mis hijos nacidos en Catalunya y no tengo necesidad de irme a ningún lado".

EL DATO

Lionel Messi se estrenó esta temporada como primer capitán del Barcelona.