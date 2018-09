Liga de Naciones UEFA 2018: conoce el formato, grupos, fechas, horarios y canales del torneo de Europa

Ya nada será amistoso en Europa. En la Liga de Naciones 2018-19 participarán 55 selecciones repartidas en cuatro divisiones, según su coeficiente UEFA. Cada división -o liga- está conformada por cuatro grupos (A, B, C y D) y estos se definirán entre septiembre y noviembre de 2018, mientras que las finales se jugarán del 5 al 9 de junio de 2019. A continuación te informamos de todo lo que debes saber de este certamen.



Para entender este “laberinto” es necesario saber que lo que la UEFA pretende es sacarle todo el jugo posible al valor del fútbol televisado a escala mundial con un torneo donde, también, se espera elevar el nivel de competitividad de los países -suprimiendo los tradicionales amistosos- de menor posicionamiento en el ranking de la FIFA de cara a la Eurocopa 2020 y el Mundial Qatar 2022.



El organismo es consciente de que la exigencia para los jugadores será limitada debido a los partidos (liga, Copa, Europa League y Champions) que tienen con sus respectivos clubes en un reducido -y sobrecargado- calendario.



Por ello, cada federación recibirá un dineral, que oscila entre los US$ 6 millones, que es el mínimo para los de menor rango (San Marino, Gibraltar, Armenia, por ejemplo), y US$ 17,4 millones, para los “más rankeados” (Francia, Alemania, España, entre otros).



Asimismo, las selecciones que lleguen a las etapas finales tendrán US$ 5,8 millones adicionales asegurados en sus bolsillos.Sin duda, un negocio factible para los países europeos considerando que actualmente perciben US$ 1 millón por cada amistoso de fecha FIFA. Ahora tendrán, por lo menos, US$ 4 millones en virtud de sus partidos en sus respectivos grupos.

GRUPOS

PARTIDOS Y HORARIOS DE LA FECHA 1

EL FORMATO DEL TORNEO

Las Ligas A -donde van los mejores- y B estarán formadas por cuatro grupos de tres selecciones. La Liga C, por su parte, estará integrada por un grupo de tres y otros tres grupos de cuatro selecciones. La Liga D, a su vez, estará formada por cuatro grupos de cuatro selecciones.



En las ligas B, C y D, las cuatro selecciones vencedoras de los grupos ascenderán a la siguiente liga y las cuatro últimas descenderán -salvo en la D- para la próxima competición, que se jugará en 2020.



En la Liga A, los cuatro campeones de grupo jugarán una fase final, llamada “Final Four”, en junio de 2019 (en formato de eliminatoria, con semifinales, partido por el tercer puesto y final), de donde saldrá el campeón de la primera edición de la Liga de Naciones.



Adicionalmente, y una vez que se conozcan a los 20 clasificados directo a la Eurocopa 2020 mediante la vía tradicional, las Eliminatorias, se realizarán los Playoffs de cada liga (marzo 2020), que otorgarán los últimos cuatro cupos.

Edición: Denis Prince

Texto: Noé Yactayo

Diseño: Óscar Vásquez