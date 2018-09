Cristiano Ronaldo pide a la Juventus incrementar su seguridad

No todo es color de rosa. Cristiano Ronaldo vive un buen momento en la Juventus, donde no ha marcado, pero se siente a gusto con el equipo. No obstante, el luso ha pedido al club reforzar su seguridad y la de su familia luego del incidente en Parma.

Sucede que en la llegada de Cristiano Ronaldo el sábado al aeropuerto de Parma, numerosos seguidores intentaron acercarse al luso y uno de ellos casi se cae por las escaleras mecánicas al intentar burlar la seguridad.

Según el Corriere Torino, Cristiano se siente preocupado por la seguridad de su familia y ha solicitado contar con tres efectivos más: uno para su mansión, otro para su esposa e hijos y un tercero que lo acompañe.

DATO: Cristiano tendrá su próximo partido cuando Juventus reciba al Sassuolo el domingo 16 de septiembre por la cuarta fecha de la Serie A.