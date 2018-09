Bélgica vs. Escocia EN VIVO: debutan en UEFA Nations League

Bélgica vs. Escocia se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la UEFA Nations League. El partido se jugará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Hampden Park y DirecTV Sports será el canal que transmitirá el duelo por la jornada inaugural del nuevo torneo de la UEFA. Las incidencias las puedes seguir por Libero.pe.

Tras lograr un inédito podio en el Mundial Rusia 2018, la selección de Bélgica vuelve a la actividad futbolística iniciando su andadura en la UEFA Nations League de visita ante Escocia.

A diferencia de la cita mundialista, Roberto Martínez echará en falta a uno de sus mejores jugadores, Kevin de Bruyne, lesionado de gravedad, ni tampoco con Adnan Januzaj, otro caído por dolencias.

Para este partido, el entrenador español hará algunas variantes a su once tipo en la Copa del Mundo como el ingreso de Boyata en la línea de tres de la defensa. Tielemans haría de De Bruyne y su acompañante no será Witsel, sino Fellaini. Por las bandas, irán Carrasco y Chadli; mientras los tres de arriba no se tocan.

Escocia, por su parte, estrenará capitán en la era de Alex McLeish. Se trata de Andrew Robertson, lateral izquierdo del Liverpool, ausente en la fecha FIFA previa al Mundial de Rusia.

El reto es grande de Escocia al enfrentar a un rival de categoría como Bélgica, además que tiene varias ausencias por lesión como Tom Cairney, Matt Phillips, Oli McBurnie y Jack Hendry. Así algunos nombres familiares como Ryan Jack, Robert Snodgrass y Steven Naismith volvieron a ser convocados por McLeish.

Vale destacar que la selección de Escocia no llega en buen momento anímico al arranque de la UEFA Nations League al venir de perder sus dos últimos amistosos: 2-0 ante Perú y 1-0 ante México.

Bélgica: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Chadli, Tielemans, Fellaini, Carrasco, Mertens, Lukaku, Hazard.

Escocia: Gordon, O'Donnell, Shinnie, Mulgrew, Robertson, McGinn, McDonald, Armstrong, Forrest, Naismith, Fraser.

🎮 It's a trip down memory lane for James McFadden, but a brand new experience for @Callump7, @robsnodgrass7 and Stephen O'Donnell.



Fire up the SEGA Mega Drive for a game of Sensible Soccer! pic.twitter.com/bYf7y6Y3dx