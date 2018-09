HOY Argentina vs Guatemala EN VIVO en amistoso internacional por Fecha FIFA

En el Memorial Sports Arena - Los Angeles, Argentina vs Guatemala se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO. La Transmisión LIVE STREAMING será por la señal internacional de los canales TyC Sports, BeIN Sports y Libero.pe. El encuentro de hoy se desarrollará a partir de las 10:00 p.m / Hora peruana.

#SelecciónMayor Los futbolistas de @Argentina tuvieron hoy su jornada de entrevistas con los medios de comunicación 📺📹📻🗒 pic.twitter.com/Ofg1fl2nRk — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 7 de septiembre de 2018

Para esta fecha doble, el técnico Lionel Scaloni no convocó a Leo Messi porque necesita descanso. Es más, en la Selección Argentina se 'ordenó' que nadie use la 10 hasta el retorno de la estrella del Barcelona, que lo más probable será ya para el próximo año pensando en la Copa América Brasil 2019.

Tras la ausencia de Messi, las otras dos bajas importantes son la de Lautaro Martínez y Mauro Icardi. Ambos jugadores se sintieron en los entrenamientos y el técnico los guardará dependiendo de las necesadidad que se presentan durante el partido. Paulo Dybala tampoco irá desde el arranque porque se incorporó un poco tarde a los entrenamientos.

"Todos sabemos que yo estoy como entrenador interino. No tengo dudas de eso. Tengo claro que tenemos algo importante en enero con la Sub 20. El capitán iba a ser Romero pero todavía no está en óptimas condiciones para jugar. Entonces queda la cinta para Nico Tagliafico”, señaló el Scaloni en la previa del partido contra Guatemala.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni 🎙️: "Hoy el fútbol no es fácil para ninguno. Nosotros venimos con gente nueva y dos días de entrenamiento. Seguramente el partido será difícil". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 6 de septiembre de 2018

Argentina vs Guatemala EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | Alineaciones probables:

Argentina: Gerónimo Rulli; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Rogelio Funes Mori, Nicolás Tafliafico; Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios; Cristian Pavón, Giovanni Simeone y Gonzalo Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

Guatemala: Paulo Motta; Cristian Jiménez, Héctor Moreira, Elías Enoc Vásquez, Rafael Morales; Kevin Norales, Rodrigo Saravia, José Manuel Contreras; Frank de León, Danilo Guerra y José Maríntez.

DT: Walter Claverí.

Estadio: Memorial Sports Arena de Los Ángeles.

Argentina vs Guatemala EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | GUÍA DE CANALES

Argentina TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, TyC Sports Interior

Bolivia TyC Sports Internacional

Canadá beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile TyC Sports Internacional

China PPTV Sport China

Colombia TyC Sports Internacional

Costa Rica TyC Sports Internacional

Ecuador TyC Sports Internacional

Egipto beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador TyC Sports Internacional

Francia beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Guatemala Tigo Sports Guatemala, Televisiete, TyC Sports Internacional

Honduras TyC Sports Internacional

Irán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11

México TyC Sports Internacional

Marruecos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11

Países Bajos Fox Sports Go, Fox Sports 5

Nicaragua TyC Sports Internacional

Panamá TyC Sports Internacional

Paraguay TyC Sports Internacional

Perú TyC Sports Internacional

Puerto Rico TyC Sports Internacional

Arabia Saudita beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

Túnez beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11

Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay TyC Sports Internacional

Venezuela TyC Sports Internacional

Argentina vs Guatemala EN VIVO ONLINR EN DIRECTO | HORARIOS DEL MUNDO

PAÍS HORA

Perú 10:00 p.m.

Colombia 10:00 p.m.

México 10:00 p.m.

Ecuador 10:00 p.m.

Argentina 00:00 a.m.

Chile 00:00 a.m.