Periodista de DirecTV: “Venezuela está por encima de Perú”

La Selección Peruana dirigida por Ricardo Gareca ha sido durante este tiempo blanco de buenas críticas por su estilo de juego. Sin embargo, hay quienes no opinan lo mismo. Esta vez fue el periodista colombiano, Samuel Vargas, quien tuvo fuerte declaraciones para la 'Bicolor'.

En su programa 'Fútbol Total' que se trasmite por la cadena DirecTv, el periodista expresó que nuestra selección es inferior a la de Venezuela: “Venezuela tiene más que Perú, Ecuador, Bolivia. Y, para mí, está mano a mano con Paraguay. Es el momento histórico para que Venezuela dé un golpe histórico”.

No obstante, no fueron los mismos comentarios cuando habló de la selección dirigida por Rafael Dudamel, ya que no dudó en seguir llenándola de elogios: “Es una selección subcampeona del mundo, de Rafael Dudamel. De recambio”

Cabe resaltar, que Samuel Vargas no es la primera vez que habla así de Perú. También lo hizo días previos al Mundial 2018 cuando les pidió a sus colegas no "vender humo" con la 'blanquirroja', puesto que no la consideraba como un gran equipo.