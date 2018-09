Antoine Griezmann: "Es raro que no haya ningún francés en el The Best"

En un año marcado por el Mundial Rusia 2018, más allá de la Champions League, la sorpresa la dio la FIFA cuando anunció a su terna al Mejor Jugador del 2018 de 'The Best'. Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah fueron los elegidos, y Antoine Griezmann el gran excluido.

A propósito de esta polémica fueron interrogados el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el también 'colchonero' Lucas Hernández y el propio Griezmann. “Es una injusticia que no esté Griezmann”, afirmó Cerezo. “Coincido con él”, rápidamente añadió el lateral zurdo.

¿Y Antoine? No se guardó palabras. “Me molesta sobre todo porque es un premio de la FIFA y que no haya ningún francés.... Nosotros no podemos hacer nada más”, indicó Griezmann en el lanzamiento de 'Vamos' de Movistar+.

Eso sí, Antoine Griezmann aseguró que el Balón de Oro le da mayor ilusión al darlo L'Equipe, diario francés. “Tiene más prestigio, una historia increíble detrás, muchos jugadores, me da más estrellas en los ojos. Yo no puedo votar. Veremos que pasa”, sostuvo.

Sobre las palabras de Diego Simeone, que lo calificó como "el mejor del mundo", el "7" del Atlético de Madrid le devolvió la gentileza. “Me ayuda a ser mejor en el campo”, puntualizó.

EL DATO:

Antoine Griezmann quedó en tercer lugar de las votaciones al Balón de Oro 2016 con 12,72%. El ganador fue Cristiano Ronaldo con 47,85%.