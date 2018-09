Claudio Pizarro lo decidió: con este mensaje se autoexcluyó de la selección peruana

Si alguien duda del rencor que guarda Claudio Pizarro por no ir al Mundial, solo tiene que prestar atención a las declaraciones que dio el “Bombardero” en las cuales cuestionó públicamente su ausencia en Rusia 2018.

A Claudio Pizarro le preguntaron sobre una posible convocatoria para los amistosos de octubre de Perú ante Chile y Estados Unidos y esto respondió. “No tendría sentido que me convoquen, si (Gareca) no me llevó al Mundial para qué me va llevar ahora para partidos amistosos o algo así. No tiene sentido”. Más claro, imposible.

Con lo dicho en el bloque deportivo de ATV, el ex capitán de la bicolor confirmó lo que era un secreto a voces: su enfado contra el “Tigre” por no haberle permitido coronar su carrera deportiva con una participación en la Copa del Mundo.

Además de su contundente afirmación, Claudio Pizarro dejó en claro que no tiene ninguna intención de volver a la selección, así Ricardo Gareca decida llamarlo. En buen romance, no aceptará que lo convoquen otra vez.

Como se recuerda, Claudio Pizarro regresó al Werder Bremen por cuarta vez y recientemente anotó un doblete en un amistoso. También dio asistencia para que ganaran por 5-2 ante Meppen.

EL DATO

Claudio Pizarro estuvo en la temporada pasada en el Colonia de la Bundesliga. Bajó de categoría.