MLS: Raúl Ruidíaz dentro del once ideal del fin de semana tras su doblete [VIDEO]

El nivel de Raúl Ruidíaz en el fútbol internacional se mantiene en un nivel elevado en las últimas temporadas y ahora, ya en la Major League Soccer (MLS), la sigue rompiendo. El menudo atacante brilló el último sábado con la camiseta de su nuevo equipo, el Seattle Sounders, lo que sirvió para ser considerado en el equipo ideal de la semana.

La ‘Pulga’ anotó su primer doblete en la liga de Estados Unidos, siendo el Vancouver Whitecaps la víctima ideal para mostrar su nivel. Además, sus anotaciones le dieron el triunfo al Seattle, con lo que extiende a doce los partidos sin conocer la derrota, además de que son 9 las victorias logradas de manera consecutiva.

El nivel mostrado por Ruidíaz no pasó desapercibido por las autoridades de la MLS y, tras un análisis a todos los partidos disputados, decidieron que el atacante nacional forme parte del equipo ideal. A través de su cuenta oficial de Twitter, la liga norteamericana hizo pública el mejor once de laa Semana 29 recientemente disputada.

Strong squad from Week 29. 💪 https://t.co/R5QOViCWgU // @Audi pic.twitter.com/E0L8ePtKGB

Raúl Ruidíaz fue el único jugador de considerado del Seattle Sounders, siendo acompañado por figuras como Miguel Almirón, del Atlanta United, y Bradley Wright-Phillips, experimentado delantero del New York Red Bulls. La 'Pulga' buscará mantenerse en la posición considerada en las siguientes fechas a punta de goles.

Congratulations, @RaulRuidiazM! 👏



Ruidíaz named to @MLS Team of the Week ➡️ https://t.co/vFa692wZed pic.twitter.com/hMGPETPKio