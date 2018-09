Sebastián Beccacece: "A Scaloni lo llevó Sampaoli para Argentina y al final miren quién se quedó con la selección"

Sebastián Beccacece destacó el accionar de Lionel Scaloni en la última etapa de Jorge Sampaoli, pero no para bien, sino todo lo contrario porque explotó en ira cuando se le preguntó el actual DT de la 'Albiceleste'. Según 'el Rubio' Beccacece hubo alguien que traicionó la confianza de 'Don Sampa' y no se fue cuando la situación daba para dejar el proyecto.

"A Scaloni lo lleva Sampaoli a Argentina y cada uno actúa como lo siente. Estuve 14 años con Sampaoli y en los clubes que estuve con él me propusieron continuar. Considero que cuando uno llega de la mano de alguien es importante poner punto final", contó el principal entrenador de Defensa y Justicia cuando conversó con el programa deportivo de Argentina 'Jobo Bonito'.

Muy contundente lo dicho por Sebastián Beccacece cuando explicó desde el factor más personal lo sucedido en ésa época. Acusando al actual DT interino de Argentina como un tipo que no tiene los valores más positivos, siendo enfático en remarcar nuevamente que Scaloni se mantuvo en el cargo y por sobretodo aceptó dirigir al cuadro mayor 'che'.

"Tengo valores y las cosas que pasan se dicen hacia adentro y no hacia afuera. No hay que seguir metiendo cosas y tenemos que guardar tranquilidad. Apenas llegué a Argentina después del Mundial tenía tomada la decisión de dejar y estar en un equipo con el día a día. Lo único que me hizo dudar fue el torneo de la Alcudia", sostuvo Becaccece que intentó bajar las revoluciones haciendo aclaraciones sobre su trabajo hecho en la temporada pasada.

"En lugares como Argentina uno se va haciendo a medida que está ahí. Nunca se sabe si uno está preparado o no para llegar a la Selección. Cuando las cosas no salen, es inevitable sufrir, pero eso también es parte del aprendizaje. Tuve diálogo por WhatsApp con algunos de los jugadores de la selección argentina y hablé acerca de algunos traspasos. Me sentí bien con ellos y tenía relación".

EL DATO:

A sus 37 años Sebastián Becaccece nunca jugó como jugador profesional, siempre acompañó a Jorge Sampaoli y su primer equipo en dirigir fue la "U" de Chile (Temporada 2016-17).