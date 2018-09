Técnico de Argentina revela por qué nadie puede usar la '10' de Lionel Messi

La Selección Argentina derrotó el sábado pasado a su similar de Guatemala en la ciudad de Los Angeles por un marcador de 3-0. Lionel Scaloni dirigió este primer partido amistoso por fecha FIFA luego de la salida de Jorge Sampaoli y sorprendió con una serie de nuevos futbolistas. Sin embargo, un detalle saltó a vista, pues nadie utilizó el número ‘10’.

Lionel Messi lució dicho dorsal en tres Copas del Mundo y luego del fracaso en Rusia 2018 decidió alejarse momentáneamente de la ‘Albiceleste’. El entrenador interino decidió aclarar este asunto, ya que una serie de debates han estallado sobre este tema de la camiseta diez y afirmó que esperará la respuesta final del crack del Barcelona acerca de un posible retiro o no.

"Los jugadores que fueron al Mundial tienen su número y lo conservaron acá. La 10 es de Messi hasta que él decida si sigue o no. Aún no tenemos la negativa y yo tomé la decisión de que no la use nadie. En el futuro veremos. Hoy no la tiene nadie porque es exclusiva de él, lo decidí yo", declaró el ex DT de la Sub-20.

"Cuando no está el mejor jugador del mundo en la cancha, el equipo pierde, no hay duda. La idea es armar un equipo para que, si algún día está adentro, se sienta cómodo", añadió Scaloni en conferencia luego del triunfo en territorio estadounidense.

Finalmente se pronunció con respecto a una supuesta continuidad al mando del equipo y dijo que se encuentra totalmente concentrado en los amistosos. "No tengo novedades. Ahora estoy acá y la semana que viene voy a entrenar con la Sub 20. En 20 días nos vamos a Arabia a jugar dos amistosos, uno de ellos confirmado con Brasil. Hoy me enfoco en eso, no me interesa nada más", recalcó.

EL DATO

Lionel Scaloni fue campeón del Mundial Sub-20 en 1997 de Malasia con la Selección Argentina.