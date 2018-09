Luis Advíncula: Gerónimo Rulli explicó el gol del lateral peruano [VIDEO]

El portero argentino de la Real Sociedad, Gerónimo Rulli, detalló lo vivido en 'Anoeta' con su equipo cuando enfrentó al Rayo Vallecano. Siente culpa por el gol que marcó Luis Advíncula, pero aseguró que su estado forma no puede estar en discusión, él se considera un gran portero pero solo tuvo un pequeño error.

“Es una jugada rápida, es un centro que toca Elus, la pelota va para arriba, yo la miro, el delantero me pega con el codo en el brazo y al pegarme pierdo el recorrido del balón. El árbitro no lo consideró suficiente para cobrar falta y se aceptan las consecuencias”, detalló en forma de auto crítica con referencia al blooper visto ayer por todo el mundo, antes de que 'Bolt' lo fusile en un gol para el recuerdo.

Siente que toda esta amargura va a pasar porque es algo común de su trabajo, pero agradeció mucho el respaldo de sus compañeros y fanaticada 'blanquiazul de San Sebastian': “Agradezco el cariño que he recibido. Para mí va a ser un día que no voy a olvidar nunca para bien. He sentido que me quieren y que me cuidan y agradezco a los que cambiaron los pitos por aplausos”.

Finalmente Gerónimo enfatizó su molestia por el resultado obtenido, creía que algo más se pudo hacer ante el Rayo Vallecano pero fue directamente influyente en el marcador: "Me molesta porque es en estos momentos es cuando mejor quieres hacer las cosas y todo se vuelve cuesta arriba, ahora me toca estar tranquilo, entero y sabiendo lo que tengo que hacer para sacar esto adelante”.

EL DATO:

Gerónimo Rulli llegó a la 'Real Sociedad' en la temporada 2014-15, procedente del 'Estudiantes de La Plata'.