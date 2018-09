Con Leo Messi en cancha, el Barcelona empató 1-1 con el Athletic Bilbao por la Liga Santander [RESUMEN Y GOLES]

SEGUNDO TIEMPO

¡Final en el Camp Nou! El Barcelona, con Lionel Messi en cancha, empató 1-1 con el Athletic Bilbao por la fecha 7 de la Liga Santander.

87' El árbitro Santiago Jaime invalida el gol de Luis Suárez por posición adelantada.

84' ¡GOOOOL DEL BARCELONA! Munir El Haddadi pone la paridad en el Camp Nou. Faltan menos de 10 minutos para que el Barcelona logre la remontada.

80' Tercer y último cambio en Barcelona: Munir ingresa por Dembélé.

73' Iñaki Williams casi pone el segundo para el Athletic tras superar en velocidad a Gerard Piqué.

67' Cambio en el Athletic: ingresa Mikel San José por Beñat.

66' Luis Suárez intentó sembrar terror en área del Athletic, pero los defensores no se "comieron" el amague.71' ¡NOOOO! Lionel Messi casi marca de tiro libre, pero un defensor rival sacó el balón de la última línea.

62' ¡AL PALO! El travesaño le dijo que no al disparo de Coutinho, quien había disparado de volea. El guardameta Unai Simón ya no tenía nada que hacer en primera instancia.

59' ¡NO VALE! Messi intentó asociarse con Coutinho, quien trató de devolvérsela pero se encontró en posición adelantada.

56' Arturo Vidal, mediocampista 'culé', probó suerte desde fuera del área pero su disparo no trajo problemas para Unai Simón.

54' Segundo cambio en Barcelona: Lionel Messi ingresa por Arturo Vidal.

51' Cambio en Barcelona: Sergio Busquets ingresa por Sergi Roberto. Valverde quiere tener la posesión del balón.

48' Ernesto Valverde, técnico 'blaugrana', llama a Sergio Busquets. Se viene el primer cambio del combinado catalán.

¡Comenzó el complemento! El Barcelona pierde 0-1 ante el Athletic Bilbao por la fecha 7 de la Liga Santander.

PRIMER TIEMPO

¡Final del primer tiempo en el Camp Nou! El Barcelona, con Lionel Messi en banca, pierde 0-1 ante el Athletic Bilbao por la fecha 7 de la Liga Santander.

43' ¡UFFFF! Luis Suárez casi pone las cosas iguales en el Camp Nou. 'El Conejo' no pudo conectar bien el balón con la cabeza.

41' ¡GOOOOOL DEL ATHLETIC! De Marcos rompe la paridad en el Camp Nou con un descomunal gol.

37' ¡UFFFFF! Luis Suárez casi rompe la paridad con un potente derechazo, pero el guardameta Unai Simón respondió.

32' Balenziaga comete una falta por detrás a Nélson Semedo, quien ya había jugado la pelota por el otro extremo. El árbitro se guardó la tarjeta amarilla.

31' El Barcelona ha adelantado sus líneas en busca de abrir el marcador. El Athletic espera en su campo.

25' ¡NOOOO! Luis Suárez tuvo la posibilidad de romper la paridad con una definición rasante, pero Unai Simón evitó la conquista del 'Conejo'.

23' Cambio en Ahtletic Bilbao: Nolaskoain ingresa por Íñigo Martínez.

20' Ousmane Dembélé se perfiló para su pierna más hábil, la zurda, pero le bloquearon el disparo.

16' ¡UFFFFF! Raúl García tuvo en sus pies la posibilidad de romper la paridad. Se salva el Barcelona.

10' Arturo Vidal se animó desde fuera del área, pero el disparo se fue desviado.

5' Philippe Coutinho abre el juego por las bandas con dirección a Jordi Alba y Sergi Roberto.

2' Luis Suárez empieza a tomar protagonismo ante la ausencia de Lionel Messi.

¡Ya rueda el balón en el Camp Nou! El Barcelona se mide fuerzas ante el Athletic Bilbao por la fecha 7 de la liga española.

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Barcelona:Ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Vidal, Sergi Roberto; Dembélé, Suárez, Coutinho.

Athletic Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Íñigo Martínez, Yeray, Balenziaga; Beñat, Dani García; Susaeta, Raúl García, Berchiche; Williams.

LA PREVIA

El Barcelona recibe este sábado al Athletic Club con el propósito de retomar la senda del triunfo tras ceder los cinco primeros puntos de la temporada en LaLiga Santander las dos últimas jornadas y mantenerse en el liderato imponiéndose a un conjunto vasco también decaído por el varapalo de la última jornada en San Mamés ante el Villarreal (0-3).



Haber aguantado la primera plaza pese a dejarse esos cinco puntos por el camino es el consuelo que le queda al conjunto azulgrana tras la mala imagen ofrecida ante el Girona (2-2), en el Camp Nou, y el Leganés (2-1), en Butarque.

La falta de ambición para dominar dos partidos en los que se adelantó por 1-0, la fragilidad defensiva y la poca capacidad de reacción que ha exhibido el equipo parecen preocupantes. Por eso, el Barça necesita rehabilitarse no solo ganando al Athletic mañana sino ofreciendo una actuación convincente para despejar algunas dudas.



Para ello, el técnico del conjunto azulgrana, Ernesto Valverde abandonará las rotaciones que tan mal resultado le han dado en las dos últimas jornadas y recuperará a su once de gala, a excepción del defensa francés Samuel Umtiti, baja por una lesión en la rodilla izquierda.



Su puesto en el eje de la zaga seguramente lo ocupará su compatriota Clément Lenglet, tras cumplir ante el Leganés un partido de sanción por su expulsión ante el Girona.

El Athletic, por su parte, llega al Camp Nou con la intención de recuperar el ánimo y la ilusión que tenía en el proyecto Berizzo a principios de semana, antes de caer ante el Villarreal en San Mamés por un contundente 0-3.



Se las prometía felices la afición rojiblanca después de haber hecho frente al Real Madrid en La Catedral y haber tenido contra las cuerdas al Betis de Quique Setién, dos encuentros en los que había mejorado considerablemente la imagen dada en los dos primeros partidos en casa frente al Leganés y el Huesca.



Y, además, teniendo el 'comodín' de la salida a Vallecas que había quedado aplazada por problemas en el estadio rayista para dar un salto cualitativo en la clasificación frente a un Villarreal que no sabía lo que era ganar en el nuevo estadio bilbaíno.



Por eso, y por lo amplio del resultado final, que no explicó para nada un choque muy igualado hasta que en el minuto 65 llegó el golazo de Pablo Fornals que abrió el marcador, la derrota ante el conjunto amarillo cayó como un fuerte mazazo en la parroquia rojiblanca. Que además se ve muy abajo, decimoquinta, en la tabla.



En ese escenario el Athletic visita a un Barcelona en situación similar tras sus tropiezos frente a Girona y Leganés con la duda de si finalmente podrá contar con Aritz Aduriz o el delantero internacional continúa de baja por los problemas musculares que le impidieron jugar el domingo en Sevilla y el miércoles en Bilbao.



Quienes seguro que volverán al equipo titular son el capitán Markel Susaeta, cuya inapelable expulsión al filo del descanso animó la remontada bética; Dani García, al que Eduardo Berizzo dio descanso contra el Villarreal; y Yeray Álvarez, que el miércoles dejó a Unai Núñez su sitio junto a Iñigo Martínez.



Poco más se puede adelantar de un once al que podría volver también Mikel Balenziaga para medirse a Leo Messi como en la última década y en la puede tener descanso Beñat Etxebarria, al que relevarían Unai López, Mikel San José o Mikel Rico. También Oscar de Marcos podría dejar su sitio en el lateral derecho a Ander Capa.



Arriba, si entra Aduriz, podrían descansar de inicio Raúl García o Iñaki Williams, ambos con mucho desgaste en los dos últimos partidos jugados con mucho calor y al alto ritmo que impone el estilo de juego marcado por el 'Toto' Berizzo. Son fijos de salida Unai Simón e Iker Muniain.

ALINEACIONES PROBABLES

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Coutinho, Messi, Luis Suárez y Dembélé.



Athletic Bilbao: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; Dani García, Unai López, Muniain; Susaeta, Williams y Aduriz.