Barcelona vs Tottenham VER EN VIVO aquí ONLINE INTERNET: con Messi, culés ganan 1-0 por Champions

Barcelona y Tottenham se enfrentarán este miércoles 3 de octubre (2.00 p.m. - hora peruana / 9.00 p.m. - hora española / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports y Movistar + Liga de Campeones) en el mítico estadio de Wembley, Londres (Inglaterra), por la segunda fecha B de la Champions League 2018-19. Lionel Messi tendrá un duelo especial contra Harry Kane.

MINUTO A MINUTO:

Primer tiempo:

10' Falta en contra de Démbelé es de Erick Lamela. El futbolista francés se posiciona por izquierda y es peligroso por su velocidad en banda.

Los infaltables datos de Mr. Chip no dejan de aparecer:

#OJOALDATO - @3gerardpique se convierte hoy en el DÉCIMO jugador español que alcanza los 100 partidos en UEFA Champions League, tras Raúl, Casillas, Xavi, Puyol, Víctor Valdés, Iniesta, Xabi Alonso, Sergio Ramos y Cesc Fàbregas. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 3 de octubre de 2018

8' Sergio Busquets hace de hombre ancla en este Barcelona, así es como lo maneja se Barcelona con un estilo de juego.

6' En una cancha pésima, Barcelona intenta hacer fútbol con Messi y Coutinho en el medio-campo.

4' ¡FALTA EN CONTRA DE MESSI! Wanyama hace una falta directa en contra del '10' de Barcelona. Es tiro libre para los 'culés'.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Philippe Coutinho marca el primero y rompe la paridad en este partido por UEFA - Champions League.

2 - Gol para Barcelona. Los visitantes se ponen rápidamente en ventaja con un gol de Coutinho.



⚪ #THFC 0-1 #FCB 🔵🔴 — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) 3 de octubre de 2018

1' Arrancó el partido, desde Londres se vivirá la visita de Barcelona.

Barcelona vs Tottenham EN VIVO | Alineaciones confirmadas

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur, Rakitic; Messi, Coutinho y Suárez

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Wanyama, Winks, Lucas, Lamela; Son y Kane.

EN VIVO, MINUTO A MINUTO: BARCELONA VS. TOTTENHAM

Sigue el minuto a minuto en vivo y GRATIS del partido entre Barcelona y Tottenham.

PRIMER TIEMPO EN DIRECTO: BARCELONA VS. TOTTENHAM

- 1' ¡Comenzó el partidazo entre Barcelona y Tottenham!

- Hugo Lloris cumple su partido número 50 en competiciones de la UEFA.

- Lionel Messi (Barcelona) saluda a su compatriota Erik Lamela (Tottenham). Ya falta muy poco.

- Todo listo. Se canta el himno de la Champions League. En breve, inicia el partido entre Barcelona y Tottenham.

- Los futbolistas del Barcelona y Tottenham ya se encuentran haciendo los trabajos de calentamiento en Wembley.

- Así fue la llegada de los jugadores del Barcelona.

- Aquí el plantel del Tottenham.

ALINEACIONES CONFIRMADAS: BARCELONA VS. TOTTENHAM

TOTTENHAM: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Wanyama, Winks, Lucas, Lamela, Son y Harry Kane.

Entrenador: Mauricio Pochettino.

BARCELONA: Marc André Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Arthur, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet y Jordi Alba.

Entrenador: Ernesto Valverde.

- ¡Bienvenidos! Hoy tendremos el duelo entre Barcelona y Tottenham por la segunda fecha del grupo B de la Champions League. El encuentro se disputará en el estadio de Wembley con la presencia de los artilleros Lionel Messi y Harry Kane.

PREVIA: BARCELONA VS. TOTTENHAM

El Barcelona se ejercitó este martes sobre el césped del estadio de Wembley a menos de 24 horas del partido de la Champions League que le enfrentará al Tottenham. Lionel Messi y Luis Suárez fueron lo más activos durante la práctica.

El equipo dirigido por Ernesto Valverde se entrenó durante una hora bajo la tarde londinense y los intensos focos de Wembley, escenario de la batalla que librarán Barcelona y Tottenham.

Durante los 15 minutos que la sesión estuvo abierta al público, las estrellas del Barcelona realizaron ejercicios de calentamiento y de toque de balón, con varios 'rondos'. Se espera que el juego de posesión de los blaugranas se imponga ante el contragolpe mortal que suelen tener el Tottenham con Christian Eriksen y Harry Kane.

Los futbolistas se distribuyeron en dos grupos en los que sobresalió la figura del Barcelona Lionel Messi, quien busca aumentar su registro goleador en la Champions, tras iniciar la edición con un 'hat trick' al PSV Eindhoven.

Los guardametas Ter Stegen y Jasper Cillesen trabajaron en la portería contraria al resto de jugadores del Barcelona.

Valverde, para el duelo europeo, no podrá contar con los lesionados Sergi Roberto y Samuel Umtiti en el Barcelona. Además, este último se encontraba sancionado, al haber sido expulsado en el partido contra el PSV.

Tottenham con el huracán Kane en el área

A escasas horas de enfrentarse contra el Barcelona, Harry Kane se ve envuelto en un inicio de curso irregular. Malas sensaciones, pero números que resaltan en su carrera con el Tottenham para este choque de Champions League.

En los ocho partidos que Kane ha disputado esta temporada, ha marcado cinco goles, su segundo mejor registro desde que se embarcase en el Tottenham desde la campaña 2011/2012. La defensa del Barcelona deberá tomar sus precauciones frente a este temible 'killer' de la Premier League.

Sus cinco dianas, todas en la Premier League, solo son superadas por las ocho que consiguió el año pasado, cuando el goleador del Tottenham acumuló seis en la competición doméstica y dos en Champions League.

🎙️ 🗣️ @HKane: "We've proved we can beat the best teams around the world and Barcelona are one of the best. It's a great test." #COYS pic.twitter.com/MSxctQSCAf — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 3 de octubre de 2018

No obstante, en las dos ocasiones en las que ha sido galardonado como máximo goleador de la Premier, su arranque fue mucho más escueto. En la temporada 2012/2016 solo anotó un gol en sus primeros ocho partidos, mientras que a estas alturas, en la 2016/2017, en seis encuentros jugados solo vio puerta en dos ocasiones. Aquella vez es cierto que se vio afectado por una lesión que le hizo perderse casi dos meses de competición.

La diferencia de aquellos años a ahora es que Kane ya no es una promesa. En Inglaterra se le pide que sea una realidad y que guíe al Tottenham a su primer título desde que conquistara en 2008 la Copa de la Liga.

Su papel en el Mundial, siendo el máximo goleador con seis tantos y reivindicando la bota de oro también le pesa. En la prensa inglesa se criticó recientemente que muchos delanteros también habrían sido bota de oro con la posición de Harry Kane en el Mundial de Rusia, alegando que la mayoría de sus goles fueron de penalti.

DATO: El Tottenham no podrá contar con Dele Alli por una lesión.

