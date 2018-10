Arsenal vs Qarabag EN VIVO por FOX Sports 2: por la Europa League

El Arsenal chocará este jueves ante el Qarabag por el Grupo E de la UEFA Europa League. El partido arrancará a partir de las 11:55 a.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO por FOX Sports 2. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE en Libero.pe

Con Pierre-Emerick Aubameyang desde el vamos, el conjunto 'gunner' buscará encadenar su segunda victoria al 'hilo' en el torneo para así afianzarse en la punta del Grupo E. Mientras que, el Qarabag va por la gesta en su estadio y ante su gente. Corren las apuestas.

El Arsenal llega a esta cita con la 'moral al tope' tras encajar siete victorias al 'hilo' en todas las competencias. El llamado a dejar su firma personal en Bakú es Pierre-Emerick Aubameyang, quien registra dos dianas en la presente Premier League.

El gabonés se apoyará en el ataque con el egipcio Mohamed El Nenny, quien viene teniendo grandes actuaciones. En Londres quieren volver a festejar para así dispararse en la punta del Grupo E.

De otro lado, el Qarabag, escuadra que lleva tres victorias de forma consecutivas, está decidido a hacer respetar la casa frente al conjunto 'gunner'. Innocent Emeghara será el único hombre en punta que mandará el técnico Qurban Qurbanov.

Hay mucha expectativa en Bakú por el duelo que enfrentarán dos equipos muy diferentes pero con un objetivo en común: ganar. Todas las incidencias podrás seguir en Libero.pe

Arsenal: B. Leno; S. Lichtsteiner, S. Papastathopoulos, R. Holding, S. Kolašinac; M. Guendouzi, M. El Nenny, E. Smith-Rowe; D. Welbeck, A. Iwobi y Pierre-Emerick Aubameyang.

