Presidente de Argentina confirmó que la final de la Copa Libertadores será con ambas hinchadas [VIDEO]

Luego de la reunión que tuvo el Presidente de la República de Argentina, Mauricio Macri, con la Ministra de Seguridad se ha llegado a un acuerdo para que los partidos de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate se jueguen con hinchada visitante.

Esta noticia ha alegrado a todos los aficionados de ambos clubes y también del fútbol en general. Será una final épica, nunca antes vista. Posiblemente, el Superclásico más importante de la historia. El primer partido se jugará en La Bombonera y, la vuelta, en el Monumental.

La cantidad de hinchas visitantes que podrán ingresar serán 4000. Los efectivos policiales están ya enterados de la noticia y el sábado 10 de noviembre se vivirá el primer partido para conocer quién será campeón de la Copa Libertadores 2018 el sábado 24 del mismo mes.

HABRÁ REUNIÓN

La final de la Copa Libertadores 2018 será inédita. Muy especial. Boca Juniors vs River Plate, River Plate vs Boca Juniors. Algo que no se ha visto antes y que, por primera vez, se iniciará una guerra mundial entre dos equipos de fútbol. Dos de los clubes más populares de Argentina llegaron a la final de la copmetencia CONMEBOL y se jugaría con hinchada local nada más. Ante esto, el Presidente de la República de Argentina, Mauricio Macri, ha dado a conocer que negocia con la Ministra de Seguridad para que pueda haber afición visitante.

"Lo que vamos a vivir los argentinos en unas semanas es una final histórica. También una oportunidad de demostrar madurez y que estamos cambiando, que se puede jugar en paz. Le pedí a la Ministra de Seguridad que trabaje con la Ciudad para que el público visitante pueda ir", se puede leer en su cuenta oficial de Twitter, medio por el cual ha dado a conocer que se evaluará una posible venta de entradas para el equipo visitante.

Lo que vamos a vivir los argentinos en unas semanas es una final histórica. También una oportunidad de demostrar madurez y que estamos cambiando, que se puede jugar en paz. Le pedí a la Ministra de Seguridad que trabaje con la Ciudad para que el público visitante pueda ir. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 2 de noviembre de 2018

Recordemos que Boca Juniors llegó a la final de la Copa Libertadores luego de vencer en casa a Palmeiras por un marcador de 2-0 y empatar a dos tantos en Brasil. El equipo del 'Mellizo' Schelotto está soñando con alzar por séptima vez en su historia el trofeo más importante a nivel de clubes en Sudamérica. La última vez que consiguió ganar la competición fue en el 2007.

River Plate, por su parte, está viviendo un buen momento futbolístico. Perdió en casa 1-0 en el partido de ida ante el Gremio, pero en Brasil logró ganar de una manera increíble sobre el final por 2-1 con un penal que fue cobrado por el VAR. Debido a los dos goles que consiguió como visitante, el conjunto argentino consiguió el pase a la final. Marcelo Gallardo no estará en el banquillo debido a una suspensión.

