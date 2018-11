Milan vs Betis EN VIVO vía FOX Sports: horario, canales y alineaciones por fecha 4 de Europa League | GUÍA TV

AC Milan y Real Betis VER EN VIVO ONLINE vía FOX Sports: chocarán este jueves 8 de noviembre (3.00 p.m. - hora peruana; 5.00 p.m. - horario de Argentina, Paraguay y Uruguay) en el estadio Benito Villamarín. Ambos equipos lucharán por el liderato del grupo F en la cuarta jornada de partidos de la Europa League. Gonzalo Higuaín fue descartado por precaución en la cuadro rossonero.

El Betis vuelve a la competición en la que mejor nivel está mostrando tras la decepción del empate de la pasada jornada ante el Celta y lo hará ante un AC MiIan herido en su orgullo de grande después de la derrota en San Siro (1-2), tras la que los de Gennaro Gattuso han enderezado el rumbo liguero y encadenado tres victorias consecutivas ante el Sampdoria, Genova y Udinese.

En su regreso a la competición europea, el Real Betis cuenta el cántabro con casi todos sus efectivos a excepción del volante Javi García, en la fase final de su recuperación de una lesión muscular, y pese a su idea de rotar, la enjundia del rival AC Milan y un Villamarín con ambiente de gala le hará salir con sus pesos pesados en el once inicial.

Sin renunciar a su defensa de tres centrales y dos laterales de largo recorrido, el Real Betis sí podría darle la titularidad en la portería a Joel Robles y, con Aïssa Mandi, Marc Bartra y Sidnei Rechel en el eje de la zaga, jugar en los costados con las opciones de Antonio Barragán y Francis Guerrero en el diestro, y Júnior Firpo y Cristian Tello en el zurdo.

Del centro del campo hacia adelante en el Real Betis, la mayores opciones serán para cuatro de los jugadores franquicia para Setién, como el mexicano Andrés Guardado, el portugués William Carvalho, el argentino Giovani Lo Celso y Sergio Canales, con la puerta siempre abierta al capitán Joaquín Sánchez; mientras que en punta el nombre saldrá del trío de delanteros conformado por el paraguayo Tonny Sanabria, Sergio León y Loren Morón para poder hacer daño a la zaga defensiva del AC Milan.

El AC Milan sale a limpiar su orgullo en la Europa League

Por su parte, el AC Milan de Gennaro Gattuso afronta el partido con la doble dificultad de la obligación de ganarlo y, además, de hacerlo con bajas sensibles como las de Castillejo y las ya conocidas de Mattia Caldara y del argentino Lucas Biglia; y las probables ausencias del "Pipita" y de Giacomo Bonaventura, que arrastra problemas en una rodilla.

El AC Milan realizó en la mañana su última sesión de entrenamiento en el centro deportivo de Milanello y todo apunta a que el club milanés no arriesgará con Higuaín frente al Real Betis, considerando también el enfrentamiento del próximo domingo con el rival Juventus, flamante líder de la Serie A.

Eso sí, los últimos resultados empujan al AC Milan, que tras perder con el Real Betis encadenó tres victorias consecutivas de máxima importancia en su lucha por una plaza en la próxima Liga de Campeones.

19 Rossoneri will be flying to Seville for tomorrow evening's #UEL match 1⃣9⃣

Sono 19 i rossoneri che parteciperanno alla trasferta di Siviglia 1⃣9⃣#BetisMilan pic.twitter.com/FsOZxffhDX — AC Milan (@acmilan) 7 de noviembre de 2018

Las consiguió con máximo sufrimiento. Ganó 3-2 al Sampdoria tras remontar un 1-2 adverso, y obtuvo dos triunfos en el tiempo añadido contra Génova (2-1) y Udinese (1-0), ambos decididos por el defensa italiano Alessio Romagnoli.

Para la cita del jueves, Gattuso debería confirmar al colombiano Cristian Zapata para formar la zaga junto al argentino Mateo Musacchio, tal y como ocurrió en la primera vuelta del choque en casa del AC Milan, con Ignazio Abate y el uruguayo Diego Laxalt favoritos para los dos carriles para frenar los avances de los extremos del Betis.

En el centro del campo podría entrar Andrea Bertolacci, con el francés Timoué Bakayoko y el marfileño Franck Kessie que apuntan a la titularidad en AC Milan.

En el tridente delantero, sin Gonzalo Higuaín, Cutrone saldrá desde el comienzo y Gattuso debería apostar por dos extremos de gran técnica, como el español Jesús Fernández Sáez "Suso" y el turco Hakan Çalhanoglu. Se espera por un partido cargado de emociones y de ida y vuelta entre el AC Milan y Real Betis.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: AC MILAN VS. REAL BETIS

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 4.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

GUÍA DE CANALES TV: AC MILAN VS. REAL BETIS

Perú: Fox Sports Cono Sur.

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.

Estados Unidos: Univision Radio, B/R Live, Univision Deportes En Vivo, Univision Deportes, Univision, Univision NOW, Watch TNT, TNT USA.

Colombia: Fox Sports Cono Sur.

Argentina: Fox Sports Cono Sur.

México: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte.

Chile: Fox Sports Cono Sur

Ecuador: Fox Sports Cono Sur.

Uruguay: Fox Sports Cono Sur.

Bolivia: Fox Sports Cono Sur.

Brasil: TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil.

Canadá: DAZN.

China: PPTV Sport China.

Paraguay: Fox Sports Cono Sur.

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Dinamarca: Viaplay Denmark y TV3+ HD.

República Dominicana: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Inglaterra: BT Sport 4K UHD, BT Sport 2, BT Sport Live y BBC Radio 5 Live.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Francia: RMC Sport 2 y RMC Sport en direct.

Bélgica: Vier y Proximus 11+.

Alemania: DAZN y TeleClub Sport Live.

Guatemala: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Honduras: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Italia: Sky Calcio 2, SKY Go Italia y Sky Sport Uno.

Japón: DAZN.

Corea del Sur: SPOTV ON.

Holanda: Ziggo Sport Golf.

Nueva Zelanda: SKY Go NZ y Sky Sport 1 NZ.

Nicaragua: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Panamá: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Venezuela: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

FOX SPORTS: AC MILAN VS. REAL BETIS

Movistar: canal 501

DirecTV: canal 604

Claro TV: canal 61

FOX SPORTS HD: AC MILAN VS. REAL BETIS

Movistar HD: canal 744

DirecTV HD: canal 1604

Claro TV HD: canal 517

MOVISTAR + ESPAÑA: AC MILAN VS. REAL BETIS

Movistar Liga de Campeones 3: DIAL 186.

ALINEACIONES PROBABLES: AC MILAN VS. REAL BETIS

Real Betis: Joel Robles; Barragán, Mandi, Bartra, Sidnei, Júnior; Guardado, Carvalho, Lo Celso, Canales; y Antonio Sanabria.

AC Milan: Reina; Abate, Musacchio, Zapata, Diego Laxalt; Bertolacci, Bakayoko, Kessie; Suso, Çalhanoglu, Cutrone

Árbitro: Craig Pawson (Inglaterra)

Estadio: Benito Villamarín.