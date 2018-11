Europa League EN VIVO: programación de partidos de la jornada 4

Una avalancha de partidos se disfrutará EN VIVO este jueves 8 de noviembre, y es que una nueva jornada de la Europa League (la cuarta) se disputará entre esta mañana y tarde (hora peruana). Los encuentros servirán para ir definiendo las llaves para la siguiente fase y algunos ya aseguraron su presencia.

10:50 a. m.

Fenerbahçe vs Anderlecht (ESPN Play Sur // B/R Live // ESPN Play Norte)

Fenerbahçe abrirá la jornada enfrentando al Anderlecht. Los turcos - dueños de casa - necesitan ganar para afianzarse en ese segundo lugar y así acceder a la siguiente fase. Deberán de recuperar terreno luego de caer ante Dinamo Zagreb. Una victoria sobre los belgas terminaría por sepultar a su rival.

Astana vs Jablonec (FOX Play Sur // Univision Deportes, B/R Live // FOX Play Norte)

Otro de los encuentros será el del sorprendente Astana sobre Jablonec (República Checa). Los de Kazajistán lideran el Grupo K ante la sorpresa de todos, sin embargo, a pesar de no haber caído, no tiene nada asegurado.

12:55 p. m.

Este horario se viste de gala debido a que se podrá observar los choques de Chelsea, Sevilla, Villarreal así como el del Krasnodar, equipo de Christian Cueva.

Los españoles (Villarreal y Sevilla) enfrentarán a Rapid Viena (Suiza) y Akhisar Belediye (Turquía), ambos de visita. Los alpinos buscarán su segunda victoria (luego de perder dos encuentros de manera consecutiva) en el grupo G ante el Submarino Amarillo, quién también pugna por acceder a la siguiente fase: acumula 5 puntos. Por su parte, Sevilla no debería de tener problemas para sentenciar al Akhisar Belediye, pues los turcos han perdido la totalidad de sus encuentros.

Krasnodar (del mismo grupo que Sevilla y Akhisar Belediye), también lucha por pasar de llave. Al equipo de Christian Cueva le puede pasar factura el haber perdido sobre el final el encuentro ante el Standard. Tendrán su revancha ahora en Rusia.

Sin embargo, el más atractivo de la hora será el de BATE Borisov y Chelsea. Los ingleses ya tienen prácticamente asegurada su presencia en la siguiente llave, no obstante, buscarán confirmar su liderato. Por su parte, BATE aún pugna por clasificar. Está igualado en puntos (3) con PAOK y Videoton.

Spartak Moscú vs Glasgow Rangers (FOX Play Sur // B/R Live // FOX Play Norte)

Rapid Viena vs Villarreal (FOX Play Sur // B/R Live, Univision Deportes // Flow Sports 2)

Krasnodar vs Standard (FOX Sports 2 Cono Sur // B/R Live, Galavision // Fox Sports 2 Cono Norte)

Akhisar Belediye vs Sevilla (ESPN2 Sur // B/R Live // ESPN Play Norte)

Apollon vs Eintracht Frankfurt (B/R Live // beIN Sports)

Lazio vs Olympique Marsella (ESPN Play Sur // B/R Live)

Dinamo Kiev vs Rennes (B/R Live // beIN Sports)

Malmö vs Sarpsborg 08 (B/R Live // beIN Sports)

Genk vs Beşiktaş (ESPN Play Sur // B/R Live // ESPN Play Norte)



BATE vs Chelsea (ESPN+ // ESPN Play Norte // B/R Live, UniMás, Univision NOW)

Videoton vs PAOK (ESPN Play Sur // B/R Live // ESPN Play Norte)

3:00 p. m.

Finalmente, Arsenal y AC Milan tendrán duros encuentros en esta jornada. Los ingleses - quienes marchan lideres en el Grupo E - buscarán sellar su clasificación: poseen puntaje perfecto; y una victoria más podría confirmar sus intenciones, pero tendrá al difícil Sporting Lisboa. Los portugueses marchan segundos con 6 puntos.

Por su parte, los italianos no están del todo cómodos. La sorpresiva derrota de local ante Real Betis trastocó lo ideado por Gennaro Gattuso, sin embargo, buscarán la revancha con el cuadro español ahora de visita. Tratará de arroparse en defensa y aprovechar las oportunidades que se presenten de contragolpe. Gonzalo Higuaín deberá de estar iluminado.

Bayer Leverkusen vs Zürich (ESPN+ // ESPN Play Norte // B/R Live, Galavision)

Ludogorets vs AEK Larnaca (ESPN Play Sur // ESPN Play Norte // B/R Live)

Rosenborg BK vs Salzburgo (FOX Sports 3 Cono Sur // Fox Sports 2 Cono Norte // B/R Live)

Celtic vs RB Leipzig (ESPN Play Sur // ESPN Play Norte // B/R Live)

Slavia Praha vs FC Copenhague (B/R Live // beIN Sports)

Bordeaux vs Zenit San Petersburgo (FOX Sports 2 Cono Sur // Fox Sports 3 Cono Norte // B/R Live)

Dinamo Zagreb vs Spartak Trnava (B/R Live // beIN Sports)

Vorskla Poltava vs Qarabağ (ESPN Play Sur // ESPN Play Norte // B/R Live)

Arsenal vs Sporting Lisboa (ESPN Sur, B/R Live, UniMás, Univision NOW // ESPN Norte)

Real Betis vs Milan (Fox Sports Cono Sur // Fox Sports Cono Norte // Univision Deportes, B/R Live)

Olympiakos Piraeus vs F91 Dudelange (ESPN Play Sur // ESPN Play Norte // B/R Live)