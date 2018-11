Chelsea vs BATE EN VIVO: chocan en partido por la Europa League

Chelsea vs BATE Borisov se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la Europa League. El partido se jugará este jueves 8 de noviembre (3:00 p.m./hora peruana) en el Borísov Arena, por la fecha 4 del Grupo L. Sigue las incidencias ONLINE por Libero.pe.

A un paso de la clasificación a dieciseisavos. El Chelsea visita al BATE Borisov de Alexei Ríos en busca de un triunfo para quedarse como ganador del Grupo L y asegurar el pase a la siguiente ronda de la Europa League.

Para este partido, Maurizio Sarri ha dejado en Londres a jugadores como Marcos Alonso, David Luiz, Antonio Rudiger, Alvaro Morata y Cesc Fabregas, pero ha llevado a Bielorrusia a Eden Hazard, la gran figura de su equipo y que recién ha vuelto a la actividad futbolística tras superar unos problemas en la espalda.

And training is about to begin! 💪 pic.twitter.com/bBlzRugAo0