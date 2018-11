Arsenal vs Sporting Lisboa EN VIVO: chocan por la Europa League

Arsenal recibirá en casa este jueves por la tarde (3:00 pm / hora peruana) al Sporting Lisboa por una nueva jornada de la fase de grupos de la Europa League. Este partido lo podrás ver totalmente gratis y EN VIVO a través de la cadena televisiva de ESPN. Si no tienes el canal contratado podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto más completo que lo encontrarás en la web de Líbero.

El conjunto visitante llega a este partido luego de ganar por la primera división del fútbol portugués a Santa Clara en condición de visitante por 2-1. Los goles de este encuentro llegaron gracias a un penal de Dost y un buen tanto de Marcos Acuña a quince minutos del final. Unos días antes, por la Copa de Portugal, perdieron ante Estoril en casa por el mismo marcador.

🔜 #UEL



Here's the latest from our medical team ahead of @SportingCP_en 👇