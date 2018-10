Arsenal vs Sporting Lisboa EN VIVO con Mesut Özil, por la tercera fecha de la Europa League

Arsenal visitará a Sporting Lisboa EN VIVO en el Estadio José Alvalade, este jueves desde las 11:55 a.m. en encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Europa League. La transmisón estará a cargo de Fox Sport, además podrás seguir el minuto a minuto vía Libero.pe.

En la disputa por el liderazgo del Grupo E, tanto Arsenal como Sporting Lisboa esperan sacar un resultado a su favor para despuntarse y asegurar la clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, el lado más complicado será para los pupilos de Unai Emery, que jugarán con las tribunas en su contra.

Arsenal llega con la consigna de alargar su racha positiva de 10 triunfos seguidos, y mantener el puntaje perfecto en lo que va de la Euroa League, por lo que, el entrenador de los ‘gunners’ , apelará una vez más a la experiencia de Mesut Özil para liderar el equipo.

En la otra cara de la moneda, Sporting Lisboa, encabezado por José Peseiro, espera ser letal en casa para no dejar la punta de la tabla de su grupo. Luego de haber sido superior en las primera fechas de la Europa League ante Vorskla (2-1) y Qarabag (3-0).

Arsenal y Sporting Lisboa no tienen registros de enfrentamientos, por lo que se hace más atractivo el duelo, pero ambos tienen la óptica puesta en obtener, por primera vez, el título de la Europa League.

Preparados e focados no jogo da @EuropaLeague contra o @Arsenal. Queremos que seja uma noite especial em Alvalade. Contamos com o apoio de todos aqueles que amam este grande clube! Força @Sporting_CP! Ready for our big game tomorrow. Together we can make it a special night. pic.twitter.com/uOdiIPHr4g — Nani (@luisnani) 24 de octubre de 2018

Posibles alineaciones del Arsenal vs Sporting Lisboa:

Arsenal: Leno, Lichtsteiner, Holding, Mustafi, Bellerín, Torreira, Xhaka, Iwobi, Özil, Mkhitaryan, Lacazette.

Sporting Lisboa: Salin, Gaspar, Coates, Pinto, Jefferson, Petrovic, Nani, Fernandes, Acuña, Carlos Mané, Diaby.

Guía de canales del Arsenal vs Sporting Lisboa:

Argentina Fox Sports Cono Sur

Armenia Shant TV

Aruba SportsMax 2, SportsMax App

Australia Optus Sport

Austria DAZN

Bahamas SportsMax App, SportsMax 2

Bahréin beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Bangladésh SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Barbados SportsMax 2, SportsMax App

Bélgica Play Sports 2, VOOsport World 1

Belice Fox Sports Cono Norte

Bermudas SportsMax 2, SportsMax App

Bután SONY TEN 2 HD

Bolivia Fox Sports Cono Sur

Bonaire, Saint Eustatius and Saba SportsMax App, SportsMax 2

Bosnia-Herzegovina Arena Sport 4

Brasil Fox Sports 2 Brazil

Islas Vírgenes Británicas SportsMax 2, SportsMax App

Brunei Astro Go, beIN Sports Connect Malaysia

Bulgaria Voyo Sport, bTV Action

Canadá DAZN

Islas Caimán SportsMax App, SportsMax 2

Chad beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Chile Fox Sports Cono Sur

China PPTV Sport China

Colombia Fox Sports Cono Sur

Costa Rica Fox Sports Cono Norte

Croacia Arena Sport 4

Curacao SportsMax App, SportsMax 2

Chipre Cytavision Sports 3

República Checa DIGI GO, Nova Sport 2

Dinamarca Eurosport Player Denmark, Eurosport 2 Denmark

Yibuti beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Dominica SportsMax 2, SportsMax App

República Dominicana SportsMax App, SportsMax 2, Fox Sports Cono Norte

Ecuador Fox Sports Cono Sur

Egipto beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador Fox Sports Cono Norte

Finlandia C More Suomi, C More Sport 2

Francia RMC Sport 2, RMC Sport en direct

Guayana Francesa SportsMax 2, SportsMax App

Alemania TeleClub Sport Live, DAZN

Grecia Cosmote Sport 5 HD

Granada SportsMax 2, SportsMax App

Guam SportsMax App, SportsMax 2

Guatemala Fox Sports Cono Norte

Guyana SportsMax App, SportsMax 2

Haití SportsMax App, SportsMax 2

Honduras Fox Sports Cono Norte

Hong Kong 602 HD Sports 2, 662 Sports 2

Hungría Digi Sport 1

Islandia Stöð 2 Sport 2

India SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Indonesia K-Vision, MNC Soccer Channel

Internacional Arsenal Player

Irán beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Iraq beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Irlanda BT Sport Live, Virgin TV Go, BT Sport 2

Italia SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3

Jamaica SportsMax App, SportsMax 2

Japón DAZN

Jordania beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Corea del Sur SPOTV ON, SPOTV2

Kuwait beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Líbano beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Libia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Luxemburgo RMC Sport 2

Antigua República Yugoslava de Macedonia Arena Sport 1 Serbia

Malasia Eurosport 1, Astro Go, Astro SuperSport 3, beIN Sports Connect Malaysia

Maldivas SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2

Malta TSN4 Malta, GO TV Anywhere

México Fox Sports Cono Norte

Moldavia Canal 3

Monaco RMC Sport 2

Montenegro Arena Sport 1 Serbia, Arena Sport 4

Montserrat SportsMax App, SportsMax 2

Marruecos beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Nepal SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2

Países Bajos RTL 7

Nueva Zelanda SkySports Pop-Up

Nicaragua Fox Sports Cono Norte

Noruega TV2 Sumo

Omán beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Pakistán SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Palestinian Territory beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Panamá Fox Sports Cono Norte

Paraguay Fox Sports Cono Sur

Perú Fox Sports Cono Sur

Polonia Polsat Sport Premium 1, IPLA

Portugal SIC, Sport TV1

Puerto Rico SportsMax App, SportsMax 2

Qatar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Rumania Digi Sport 1 Romania, Telekom TV Live, Telekom Sport 1 Romania

Rusia Матч! Футбол 1, НТВ+ Спорт Онлайн

San Vicente / Granadinas SportsMax 2, SportsMax App

Arabia Saudita beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Serbia Arena Sport 4, Arena Sport 1 Serbia

Singapur Eurosport 1, SuperSports CH 202, beIN Sports Connect Singapore

Eslovaquia DIGI GO

Eslovenia Sportklub 2 Slovenia

Somalia beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Sudán del Sur beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1

Sri Lanka SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2

Sudán beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Suecia Eurosport Player Sweden

Suiza TeleClub Sport Live

Siria beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Taiwan ELTA Sports 2

Trinidad y Tobago SportsMax 2, SportsMax App

Túnez beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Ucrania OLL.tv, Futbol 2

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Reino Unido BT Sport 2, BT Sport Live

Estados Unidos B/R Live, Univision Deportes

Uruguay Fox Sports Cono Sur

Venezuela Fox Sports Cono Norte

Horarios del Arsenal vs Sporting Lisboa:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 11:55 a.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10:55 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 12:55 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 1:55 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 6:55 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir en vivo y en directo online el Arsenal vs Sporting Lisboa?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Arsenal vs Sporting Lisboa. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.