Krasnodar vs. Standard Lieja EN VIVO en partido decisivo por la Europa League 2018

Krasnodar recibe a Standard Lieja EN VIVO en el Estadio del Krasnodar de Rusia, el jueves desde las 12:55 p.m. en la jornada 4 de la Europa League. La transmisión estará a cargo de FOX Sports, además podrás seguir el minuto a minuto vía Libero.pe.

El equipo de Murad Musayev ante Michel Preud'homme se verán las caras en un duelo decisivo, en el que, se definiría al líder del Grupo J de la Europa League. La consigna de ambas escuadras es romper la paridad de los 6 puntos que llevan la tabla.

Ari has scored 4 goals in his last 3 games for Krasnodar 🔥#UEL pic.twitter.com/4LEp1GpRYn